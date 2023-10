Imagini din război. 49 de morți în Ucraina, o rachetă a lovit un magazin alimentar - VIDEO

Cel puţin "48 de persoane au fost ucise" în acest sat situat lângă oraşul Kupiansk, nu departe de linia frontului cu armata rusă, a declarat Zelenski, denunţând o "crimă rusă în mod evident brutală" conform Agerpres.

„Până în acest moment, au fost salvați 56 de oameni din dărâmături. 49 de cetățeni au murit, iar alți 7 au fost răniți. Printre răniți se află și un copil. Este vorba despre satul Hroza, în regiunea #Kharkiv” transmite Babel.ua pe X.

For now, 56 people have been rescued from the rubble. 49 citizens died, 7 more were injured. Among the injured is a child. The village of Hroza, #Kharkiv region. pic.twitter.com/prpUvjRL1K