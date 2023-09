Imagini din război. Cum arată un bombardament cu muniții cu dispersie - VIDEO

Militarii ucraineni au publicat pe rețelele online imagini ale unui bombardament cu muniții cu dispersie asupra pozițiilor ruse din zona Bahmut. Conform canalului de Telegram al unității ucrainene care a difuzat imaginile, atacul a avut loc în luna august. î

Munițiile cu dispersie sunt considerate a fi „una dintre cele mai perfide arme din lume”. Astfel de muniții au fost deja furnizate de SUA Ucrainei.

Numite și bombe cu dispersie, sau bombe cu fragmentație, acestea sunt recipiente care transportă zeci până la sute de bombe mai mici, cunoscute și sub numele de submuniții.

Imaginile au fost geolocalizate în apropierea unei păduri aflate la sud de Bahmut și la nord de localitatea Klișciivka, recent recucerită de trupele ucrainene.

Possibly some of the clearest footage of DPICM cluster munitions ever seen, as Ukrainian forces shell a Russian position outside of Bakhmut. pic.twitter.com/lbwQATU79g