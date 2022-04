Ilinca Vandici a aprins Internetul prin ce a spus despre ”bărbatul adevărat”, un ȘMECHER. ”Îmi pare rău că suferi, ai nevoie de mai multă TĂCERE”

Vedeta Ilinca Vandici a fost prezentă în podcastul lui Damian Drăghici, unde a descris cum vede un bărbat adevărat. Vedeta spune că partenerul trebuie să rămână șmecher, să nu meargă la cumpărături, nici să schimbe scutecele copilului. ”Nu, domnule! Bărbatul e bărbat” consideră Ilinca Vandici.

”Nu îl trimit la Mega la cumpărături. Nu îl pun să schimbe scutecul copilului. Nu îl pun să se dea cu rolele/patinele prin parc, să nu știu ce. Nu, domnule! Bărbatul e bărbat. El trebuie să fie șmecher, să rămână așa. Aaa, că are și momentele lui cu copilul, treaba lor. O să le aibă și de acum înainte că doar el o să-l ducă la femei, nu eu. Dar pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul, da?!”, a spus Ilinca Vandici în cadrul podcastului.

Vedeta a mai spus că nu-și închipuie ce ar putea să facă un bărbat ca să nu-l ierte, dând de înțeles că i-ar ierta absolut orice. "Consider că iubirea și familia noastră e mai presus de o fufă, două, trei, care vin, pleacă, stau pentru 10-15 minute", a spus Ilinca. Ulterior, se întoarce spre cameră și li se adresează femeilor: "Fetelor, nu, nu e disponibil și tot la mine se întoarce, orice ar fi".

Fragmente din discuția Ilincăi Vandici cu Damian Drăghici au ajuns pe TikTok, devenind virale și generând o avalanșă de reacții. Mulți s-au declarat scandalizați de ideile pe care le promovează vedeta.

”Doamna este suferindă și suferința ei se concretizează în cuvinte”

Printre cei scandalizați s-a numărat Florin Grozea, care și activează la o platformă pentru Branduri și Influenceri: ”Ilinca Vandici, îmi pare rău că suferi. Ai nevoie de mai multă iubire și, cred eu, de mai multă tăcere. Am crezut că exagerează cei care o critică zilele acestea, așa că am mers la sursă pentru a auzi cu urechile mele și a vedea cu ochii mei. (Deseori în social media se exagerează mult și se scoate din context, așa că vă recomand să căutați mereu sursa). Nu exagerează nimeni, din păcate, doamna este suferindă și suferința ei se concretizează în cuvinte dintr-o cutumă medievală de care tot încercăm să scăpăm în țara noastră... Eu merg la Mega/Lidl/Carrefour și am schimbat scutece (pe care le-am și spălat cu drag, că foloseam scutece textile la ambii copii). Dar eu nu sunt acel gen de bărbat despre care vorbește Ilinca femeie căreia îi urez să fie fericită, iubită și susținută cu adevărat măcar de acum încolo. PS: Sunt impresionat și mândru de sutele/ miile de comentarii critice din partea femeilor și adolescentelor, de la interviul de pe YouTube cu Damian și Ilinca.” a scris el pe Facebook.

