Ilie Năstase, despre războiul din Ucraina: Sunt general, dar nu cred că am putere. Mie mi-e frică / Foto: Facebook Ilie Năstase

Ilie Năstase are 70 de ani și este general în rezervă. Acesta a mărturisit că îi este teama de războiul de la granița României.

„Sunt general, dar nu cred că am putere. Mie mi-e frică. Nu știu de ce, dar mi-e frică. Nu avem cum să ne punem cu rușii. Ce să facem cu 150 de soldați americani? Mi-e frică mai tare, plus că nu suntem pregătiți. Nu avem armată, nu avem nimic.”, a spus Ilie Năstase la Pro Tv.

Totodată, el a povestit că a luat acasă mai mulți refugiați ucraineni.

„Și eu am luat. Am luat cinci copii și cinci femei acasă. Sunt disperați, cu copilași de patru luni. Oamenii nu au treabă, politicienii sunt de vină.”, a mai spus Ilie Năstase.

Reghecampf: Sperăm să se termine

„Oameni care suferă enorm de mult, care își pierd casele, copiii, apropiații. Este o situație dificilă și cu toții cred că ne gândim și sperăm să se termine.”, a spus Laurențiu Reghecampf, antrenor Universitatea Craiova, despre războiul din Ucraina.

„Aceste imagini sinistre ne dorim, la un moment dat, să dispară și să revină fiecare la casele lor și viața să intre în normal.”, a mărturisit Gică Popescu, președinte Farul Constanța.

Ilie şi Ioana Năstase, ajutor pentru refugiaţii din Ucraina: Am zis da fără să stau pe gânduri

Ioana Năstase, soţia lui Ilie Năstase, a explicat cum i-a ajutat pe refugiaţii ucraineni, după ce i s-a cerut intervenţia în acest sens.

"'Doamna Ioana, știu că aveți sufletul mare! Nu vreți să aveți grijă de o familie tânără de ucraineni?' Iar eu am zis da fără să stau pe gânduri!

Ce am văzut în vamă acolo, nu am reușit nici acum să uit. Bieții oameni vin asemenea vitelor, cu Bacul, în încercarea de a scăpa de război. Eram pregătită să am grijă de unul, doi sau trei ucraineni, dar când mi s-a telefonat și mi s-a spus că voi avea parte de opt persoane, mi s-au cam înmuiat picioarele.

Însă am mers hotărâtă după ei. Apartamentul meu din Constanța are trei camere și am făcut un calcul că vor încăpea, într-un fel sau altul!

Când mă văd parcă-l văd pe Dumnezeu. În primele zile erau foarte speriate, săracele. Și obosite! Aproape cădeau din picioare. Nu mă înțeleg chiar ușor cu ele, dar mai cu ajutorul unor cuvinte din limba engleză, mai cu ajutorul limbajului semnelor, ajungem la un compromis bun pentru ambele părți!", a spus Ioana Năstase. Citește continuarea AICI.

