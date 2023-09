Ileana Stana Ionescu se topește de dorul fiului ei stabilit în SUA. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere, la 87 de ani, fără cea mai iubită ființă

Ileana Stana Ionescu a împlinit 87 de ani, dar nu l-a avut alături pe cel pe care-l poartă în inimă permanent: fiul său, stabilit în SUA. I-au mai încălzit sufletul urările prietenilor și colegilor de breaslă. Teatrul "Constantin Tănase" i-a dedicat o postare specială cu această ocazie.

„Doamnei Ileana Stana Ionescu, remarcabilă actriță de teatru și film, îi spunem La mulți ani cu împliniri și multă sănătate! Pe scena Teatrului „Constantin Tănase”, ILEANA STANA IONESCU a fost aplaudată în comediile „Micul infern” (din distribuția căreia mai făceau parte: Septimiu Sever, Mircea Andreescu, Silvia Dumitrescu-Timică, Marcel Anghelescu, Mișu Fotino, Cristina Stamate) și „Funcționarul de la Domenii”, de Petre Locusteanu, în care a jucat alături de: Mihai Mălaimare, Eugen Cristea, Tamara Buciuceanu Botez, Coca Andronescu, Florina Cercel. Dar și în spectacolul „Hohote în Paradis”, de Mihai Maximilian și Vasile Veselovski, cu: Stela Popescu, Al.Arșinel, Mișu Fotino, Sanda Ladoși, Gabriel Dorobanțu, Ioana Casetti”, se arată pe pagina de Facebook a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au împreună un fiu, pe Andrei Manuel, care lucrează la un spital din Statele Unite ale Americii, în Tacoma, statul Washington, acolo unde și-a întemeiat o familie cu o tânără de origine mexicană.

„Andrei locuieşte în America, este doctor, are o căsnicie frumoasă și un băiat mare, Alexandru Luca, leit taică-su. Profesional îi merge bine, Doamne ajută, totul le merge bine”, a declarat actriţa pentru Click!. Și tatăl, Andrei Ionescu, suferă de dorul lui. A recunoscut-o în această vară, pentru sursa citată: „Fiul nostru este bine, este sănătos, voinic și plin de viață. Nu o să vină vara asta la noi, în vacanță, nici noi nu ne ducem la el. Cred că o să vină pe la toamnă, acum este foarte ocupat cu munca, cu serviciul, cu treburile lui. Trebuie să îți mărturisesc un lucru și anume faptul că de la o vreme îmi este foarte dor de el, nu știu, e un sentiment aparte ce nu îmi dă voie să fiu liniștit. Mă apucă tare dorul de el. Vorbim foarte des la telefon, râdem, glumim, e șugubăț tare, el din fire. Își aduce aminte cu drag de ce îl învățat eu când era mic… să mănânce lapte și iaurt pentru că eu așa fac. Îmi spunea mereu, pe atunci, că o să ajung 100 de ani la stilul sănătos pe care îl am. Țin minte că în copilărie îi ziceam că eu voi ajunge 100 de ani și el o să aibă 60 de ani și vom avea o discuție ca între bătrâni, nu ca de tată – fiu și iată că aproape am ajuns. E ceva frumos între noi”, declara Andrei Ionescu în luna iunie.

