Data publicării: 21:41 23 Oct 2025

Hotărârea prin care se stabilește data alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, publicată în Monitorul Oficial
Autor: Anca Murgoci

Hotărârea prin care se stabilește data alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, publicată în Monitorul Oficial FOTO: Agerpres
 

Hotărârea prin care se stabilește data alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electorale a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Se stabilește ziua de duminică, 7 decembrie, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electorale, se arată în document.

Alegeri parțiale se vor organiza și pentru primarii din: comuna Remetea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comunele Poienile de sub Munte și Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

Hotărârea va intra în vigoare la data de 2 noiembrie.

Guvernul a adoptat în ședința de joi hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale. 

alegeri primaria bucuresti
alegeri locale bucuresti 2025
