Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

În sfârșit, o săptămână cu vești bune! Luni, Mercur își va opri retrogradarea în semnul Leului. Este adevărat că, atunci când își reia mersul direct, mai are obiceiul de a mai crea boacăne și încurcături, însă putem răsufla ușurați atunci când dorim să începem proiecte sau să luăm decizii.

Pe urmă, pe 12 august, vom avea cea mai romantică zi a anului 2025! Pentru că se va perfecta conjuncția dintre Venus(Micul Benefic) și Jupiter(Marele Benefic) din semnul Racului! Venus reprezintă iubirea și plăcerea, iar Jupiter abundența și oportunitățile! Arhetipul Racului este cel al emoției. Putem folosi acest aspect în mod conștient în rutina noastră. Un gest deosebit, un cadou, o cină romantică, momente de răsfăț pentru propria persoană.

Berbec/Ascendent în Berbec

Este o săptămână bună pentru cei care vor să se mute, să cumpere, să vândă sau să închirieze o locuință. Unii dintre voi vor hotărî să dedice o parte din buget pentru amenajarea locuinței sau pentru a petrece timp de calitate în preajma familiei.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, va face o conjuncție cu Jupiter(Marele Benefic). Indiferent de ce se va întâmpla în viața ta, trebuie să știi că mintea îți va fi aliat. Că vei fi atât optimist, cât și pragmatic. Și că vorbele tale vor fi destul de convingătoare, iar călătoriile de neuitat!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unu la mână, Mercur își va opri retrogradarea. Ceea ce înseamnă că îți vei recăpăta claritatea și puterea de a lua decizii. Doi la mână, conjuncția Venus-Jupiter are loc în casa a doua, a banilor. Pot apărea oportunități în acest sens sau îți vei permite un răsfăț la care visezi de mult timp.

Rac/Ascendent în Rac

Ce săptămână! Conjuncția Venus-Jupiter se va petrece în semnul tău! Altfel spus, Micul și Marele benefic îți surâd! Ce trebuie să faci tu? Să (te)iubești, să te bucuri de ce ai, să fii generos, romantic, afectuos și dornic de a trăi viața din plin!

Leu/Ascendent în Leu

Mercur îți oprește retrogradarea în semnul tău. Însă, chiar și așa, pe alocuri te vei simți blocat, copleșit de gânduri și neîncrezător în unele decizii. Astrele îți recomandă să renunți la orgoliu și să soliciți sprijinul celor dragi.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Este una dintre cele mai bune săptămâni din an să participi la evenimente, să organizezi unele, să te întâlnești cu prietenii și să îți faci alții noi. Astrele îți vor surâde mai ales dacă vei alege să împarți bucuriile și cu oamenii dragi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News