Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

În sfârșit, o săptămână cu vești bune! Luni, Mercur își va opri retrogradarea în semnul Leului. Este adevărat că, atunci când își reia mersul direct, mai are obiceiul de a mai crea boacăne și încurcături, însă putem răsufla ușurați atunci când dorim să începem proiecte sau să luăm decizii.

Pe urmă, pe 12 august, vom avea cea mai romantică zi a anului 2025! Pentru că se va perfecta conjuncția dintre Venus(Micul Benefic) și Jupiter(Marele Benefic) din semnul Racului! Venus reprezintă iubirea și plăcerea, iar Jupiter abundența și oportunitățile! Arhetipul Racului este cel al emoției. Putem folosi acest aspect în mod conștient în rutina noastră. Un gest deosebit, un cadou, o cină romantică, momente de răsfăț pentru propria persoană.

Balanță/Ascendent în Balanță

Din start, îți spunem că vei avea o săptămână de foc! Marte se află deja în semnul tău. Venus, propria guvernatoare, va face o conjuncție cu Jupiter(Marele Benefic) în casa a zecea. Ce înseamnă asta? Că astrele îți pregătesc surprize plăcute din punct de vedere profesional. Și că vei avea ambiții mari, dar și nerăbdare cât cuprinde.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Mercur nu va mai fi retrograd în casa a zecea. Deci îți vor mai dispărea îngrijorările din cauza unor probleme de la serviciu. În plus, și discuțiile cu șefii vor fi pe placul tău. Iar conjuncția Venus-Jupiter aduce numeroase beneficii pe plan amoros.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Mercur își oprește retrogradarea, deci vei mai scăpa de problemele administrative, cele referitoare la călătorii sau la organizarea evenimentelor. Unii dintre voi vor primi sprijin financiar, iar alții vor fi mai generoși cu apropiații.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Conjuncția Venus-Jupiter din casa a șaptea este aspectul perfect din punct de vedere relațional! Indiferent de atmosfera din sânul cuplului, astrele îți recomandă să fii mai romantic și generos cu partenerul. Iar cei singuri trebuie să aibă mai multă încredere în ei.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Poate fi o săptămână bună pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru sau pentru a începe să cauți alte colaborări. Cei care fac investigații medicale vor găsi specialiștii potriviți. Iar comunicarea cu partenerul va fi mai autentică.

Pești/Ascendent în Pești

Creativitate, romantism, divertisment, carismă. Astrele s-au pus de acord să îți ofere oportunități și voie bună. Deci încearcă să te bucuri de orice clipă, să iubești din plin și să fii cât se poate de creativ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News