Evenimentele principale, cum ar fi revenirea lui Neptun în Pești, tranzitul lui Venus în Balanță sau sau intrarea lui Mercur în Scorpion, semn de unde urmează să și retrogradeze, fac din luna octombrie una ofertantă din punct de vedere astrologic.

Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Vei scăpa de Neptun din casa a șaptea, a relațiilor. Ceea ce înseamnă că vei avea mai multă claritate în acest domeniu și că vei putea lua decizii importante. Marte va rămâne, toată luna, în casa a doua. Și poate fi atât un lucru bun, cât și unul vulnerabil pentru bugetul tău. Vei găsi noi căi de monetizare, însă vor apărea și numeroase alte cheltuieli neașteptate. Luna Nouă din 21 octombrie poate fi momentul potrivit pentru a începe documentarea pentru un nou proiect.

Horoscop octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Începem cu vestea cea mai bună! Marte, propriul guvernator stă, pe durata întregii luni, în semnul tău. Marte va face chiar și un trigon cu Jupiter, Marele benefic! Astrele îți cântă serios în strună. Și îți oferă curaj, ambiție, spirit de competiție, dar și furie din când în când. Și să nu uităm de explozia de pasiunea! Mercur te va vizita și el, deci vei avea parte și de acuitate mentală. O lună foarte bună pentru călătorii sau nașterea unor obiective mai îndrăznețe.

Horoscop octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna octombrie va fi destul de incomodă pentru tine. Problemele din sânul familiei sau cele referitoare la locuință îți vor acapara atenția și energia. Neptun se întoarce în casa a patra, lângă Saturn. Evită să grăbești deciziile radicale și să lași nerăbdarea să te corupă. Astrele îți recomandă să ai grijă de sănătatea ta, dar și de cea a persoanelor dragi.

Horoscop octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

În continuare, scopul astrelor este acela de a te face mai atent la bunăstarea relației de cuplu. Sau la calitatea oamenilor din jurul tău. Cariera și alte proiecte nu te vor mulțumi, indiferent de succesele dobândite. Reconectarea cu persoana iubită te va ajuta enorm, este posibil să înveți lucruri noi despre aceasta și să propui planuri pentru viitorul apropiat. Cei singuri vor avea mai multe oportunități. La finalul lunii, apar șanse pentru cei care își doresc o schimbare pe plan profesional.

Horoscop octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Cu Mercur și Marte în casa a zecea, a carierei, vei ieși în față vrei nu vrei! Îți vei face vocea ascultată, nu te vei lăsa până când ideile tale nu vor fi implementate și vei genera soluții la problemele grele. Și deși, pe alocuri, vei încerca să eviți crizele, până la urmă le vei transforma în oportunități. O lună bună pentru cei care vor să înceapă căutarea unui loc de muncă sau condiții mai bune la actualul. Neptun se întoarce în casa a doua, deci vor apărea numeroase tentații pe plan financiar.

Horoscop octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Neptun se întoarce în semnul tău. După piedicile și limitele lui Saturn, întors în septembrie, acum s-ar putea să găsești luminița de la capătul tunelului și să îți dai seama cât de important este să îți menții speranța. Să nu te dai bătut și să lucrezi cu intențiile tale. Chiar dacă te va urmări un nor de confuzie, s-ar putea să îl folosești în beneficiul tău. O perioadă bună pentru cei care vor să se mute, să călătorească sau să studieze.