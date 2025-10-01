Evenimentele principale, cum ar fi revenirea lui Neptun în Pești, tranzitul lui Venus în Balanță sau sau intrarea lui Mercur în Scorpion, semn de unde urmează să și retrogradeze, fac din luna octombrie una ofertantă din punct de vedere astrologic.

Iată previziunile pentru primele șase zodii!

Horoscop octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va rămâne pe durata întregii luni în casa a opta. Teoretic, acest tranzit nu îți va prii de minune pentru că nu vei putea să fii la fel de activ ca de obicei. Și poate că este cazul să devii mai cumpătat sau strategic, să îți păstrezi resursele pentru tine și să înveți să negociezi. De altfel, orice criză poate deveni o mare oportunitate. Luna Plină din 7 octombrie va scoate la iveală situații peste care nu mai poți trece. Așa că vei fi nevoit să iei unele decizii radicale.

Horoscop octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Marte tranzitează casa a șaptea pe durata întregii luni. Și cum Venus se va afla în casa a cincea pentru primele două săptămâni, am putea spune că obiectivul tău principal va fi iubirea. Cea de sine, iubirea pentru partener sau pentru copii. Și chiar dacă relația de cuplu se va demonstra a fi mai dinamică, nu trebuie să disperi. Ci să intri în joc. În a doua jumătate a lunii, pentru unii dintre voi, pot apărea și oportunități pe plan profesional.

Horoscop octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul vostru, va tranzita casa a șasea, acolo unde se află și Marte. De un lucru poți fi sigur! Că nu vei avea nicio clipă de liniște. La serviciu, parcă totul se complică. Discuțiile cu colegii vor fi mai tendențioase. Iar gestionarea stresului îți va consuma prea multe resurse. De aceea, va trebui să înveți că nu le poți face chiar pe toate. Trebuie doar să înveți să ceri. Sigur vei primi ajutor. Îngrijorări pe plan financiar.

Horoscop octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Teoretic, s-ar putea să fie una dintre cele mai bune luni din anul acesta pentru tine! Să îți reamintim că Jupiter, Marele Benefic, îți tranzitează semnul. Iar în octombrie va face și un trigon cu Marte din casa a cincea. Cum se traduce? Câ vei vedea jumătatea plină a paharului din orice întâmplare provocatoare. Că vei trece mai ușor peste eșecuri. Sau că vei prind din zbor noile oportunități. Aaaa, și să nu uităm de faptul că îți vei recâștiga ambiția, dorința de competiție sau respectul de sine.

Horoscop octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Marte rămâne în casa a patra toată luna octombrie. Și știm ceva! Că Marte aduce agitație, probleme și scandal pe unde trece. Casa a patra are legătură cu familia și cu gospodăria. Deci te poți aștepta la schimbări sau evenimente stresante în acest sens. Dacă vrei să te muți, să renovezi sau să repari ceva prin casă, se vor găsi resursele necesare. Astrele îți recomandă, totuși, să nu exagerezi cu cheltuielile. Sau să cauți, întotdeauna, cea mai bună ofertă calitate-preț.

Horoscop octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

După Saturn, iată că Neptun se va întoarce în casa a șaptea. Și va reapărea un plus de confuzie în ceea ce privește actuala relație de cuplu sau un viitor partener. De aceea, astrele îți recomandă să nu forțezi sau grăbești nicio decizie. Venus va tranzita semnul vostru în primele două săptămâni ale lunii, deci este cazul să vă îmbunătățiți garderoba. Alții dintre voi vor avea un dor de ducă uimitor.