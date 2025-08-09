Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie

Sâmbătă, 9 august, se va petrece Luna Plină din semnul Vărsătorului. Motivul cheie al acestui eveniment este eliberarea. Detașarea. Renunțarea la vechi și îmbrățișarea necunoscutului. De asemenea, Luna Plină din Vărsător își va dori să ne găsim unicitatea, să rămânem independenți și să nu ne pese de proiecțiile celor din jur.

Tot sâmbătă, Marte din Balanță face o opoziție cu Saturn din Berbec. Ceilalți vor opune rezistență inițiativelor noastre, dar asta nu înseamnă că trebuie să le abandonăm. Ci să avem răbdare.

Berbec/Ascendent în Berbec

Tu vei fi mai rigid, iar partenerul va dori să aduceți un plus de prospețime în relația dintre voi. Veți ajunge mai târziu la un numitor comun.

Taur/Ascendent în Taur

Nu vei fi deloc mulțumit atunci când cineva va încerca să ia decizii și pentru tine. Mai ales dacă nu te consultă în prealabil.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Prietenii nu vor fi la fel de dispuși să se implice în activitățile dorite de tine. Și va fi nevoie de o negociere serioasă între voi.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină activează zona financiară. Deci fii mai atent atât la bugetul personal, cât și la cel al familiei. Adică să atenuezi pierderile.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină se petrece în casa a șaptea. Unii dintre voi vor fi tentați să ia decizii radicale pe plan relațional, însă timpul nu vă va fi deloc aliat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ai multe planuri, însă nu și bani pentru acestea. Iar apropiații nu vor fi la fel de dornici să facă aceleași investiții ca tine.

Balanță/Ascendent în Balanță

Opoziția Marte-Saturn îți va arăta că există o lipsă de sincronizare între tine și partener, între tine și alte persoane importante.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

În familie, se pot petrece evenimente neașteptate. Și s-ar putea să reacționezi diferit față de cum s-ar aștepta apropiații.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară drumurilor și călătoriilor pe care le vei face. De asemenea, tehnologia îți va da bătăi de cap.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină se petrece în casa a doua, a banilor. Unii dintre voi nu veți mai fi de acord cu anumite cheltuieli sau veți pune limită la generozitate.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină se petrece în semnul tău. Vor fi situații cu multiple revelații. Cu siguranță, la unele obiceiuri vei dori să renunți.

Pești/Ascendent în Pești

Nu este ziua cea mai bună pentru a demonstra nimic nimănui. Nivelul de energie este scăzut și trebuie să te protejezi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News