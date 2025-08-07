Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Pe 7 august, Marte își începe tranzitul în semnul Balanței, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Marte este planeta acțiunii și a luptei, iar Balanța este semnul esteticului și al diplomației. Deci urmează o perioadă în care lupta noastră va fi pentru armonie și echitate. Această energie ne poate ajuta să vedem ambele părți ale unei situații și să găsim un mijloc de a rezolva conflictele cu tact și respect reciproc. Ne vom reaminti că partenerul nostru este adesea o reflectare a noastră, un ecou al propriilor noastre dorințe, temeri și aspirații. Confruntarea cu această realitate poate fi o ocazie de a crește și de a învăța despre tine însuți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, trece în casa a șaptea. Vei pune relația de cuplu pe primul loc. Și vei dedica timp suplimentar partenerului.

Taur/Ascendent în Taur

Vor apărea situații care te vor face mai proactiv la locul de muncă. Unii dintre voi chiar trebuie să treacă la fapte.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Noul tranzit al lui Marte îți va prii din plin! Pentru că te va face mai competitiv, pasional și încrezâtor când ai de susținut o prezentare.

Rac/Ascendent în Rac

Marte intră în casa a patra. Și va dispărea liniștea din familiei! Unele rude vor fi mai tendențioase, iar tu vei fi destul de irascibil.

Leu/Ascendent în Leu

Urmează o perioadă foarte efervescentâ! Cu siguranță, niu vei avea deloc timp să te plictisești! Unii dintre voi vor avea replici mai răutăcioase.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Marte iese din semnul tău și intră în casa a doua. ȘI te va face mai atent la situația financiară. Poate că este cazul să îți reamintești care îți este valoarea.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte intră în semnul tău! Ce aduce? Încredere, curaj, ambiție, motivațieda, și furie și ambiție. Ai nevoie de aliați pentru ideile tale.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei simți nevoia să faci un pas în spate. Să îți dai seama de intențiile reale ale celorlalți. Și chiar urmează o perioadă bună pentru strategii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi mai implicat în viețile prietenilor. Unii dintre voi vor avea putere de convingere asupra unor grupuri mari de oameni.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte intră în casa carierei. Și se va asigura că îți va aduce ambiții mari și nevoia de a-ți depăși limitele.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ne apropiem de o Lună Plină în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă vei dori să închizi capitole sau vei fi destul de irascibil.

Pești/Ascendent în Pești

Începe o perioadă prielnică pentru reconfigurarea strategiei financiare. Însă, trebuie să ții cont și de celelalte resurse: timp, energie, disponibilitate.

