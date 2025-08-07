Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Marte își începe tranzitul în semnul Balanței. 

Pe 7 august, Marte își începe tranzitul în semnul Balanței, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Marte este planeta acțiunii și a luptei, iar Balanța este semnul esteticului și al diplomației. Deci urmează o perioadă în care lupta noastră va fi pentru armonie și echitate. Această energie ne poate ajuta să vedem ambele părți ale unei situații și să găsim un mijloc de a rezolva conflictele cu tact și respect reciproc. Ne vom reaminti că partenerul nostru este adesea o reflectare a noastră, un ecou al propriilor noastre dorințe, temeri și aspirații. Confruntarea cu această realitate poate fi o ocazie de a crește și de a învăța despre tine însuți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, trece în casa a șaptea. Vei pune relația de cuplu pe primul loc. Și vei dedica timp suplimentar partenerului.

Taur/Ascendent în Taur

Vor apărea situații care te vor face mai proactiv la locul de muncă. Unii dintre voi chiar trebuie să treacă la fapte.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Noul tranzit al lui Marte îți va prii din plin! Pentru că te va face mai competitiv, pasional și încrezâtor când ai de susținut o prezentare.

Rac/Ascendent în Rac

Marte intră în casa a patra. Și va dispărea liniștea din familiei! Unele rude vor fi mai tendențioase, iar tu vei fi destul de irascibil.

Leu/Ascendent în Leu

Urmează o perioadă foarte efervescentâ! Cu siguranță, niu vei avea deloc timp să te plictisești! Unii dintre voi vor avea replici mai răutăcioase.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Marte iese din semnul tău și intră în casa a doua. ȘI te va face mai atent la situația financiară. Poate că este cazul să îți reamintești care îți este valoarea.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte intră în semnul tău! Ce aduce? Încredere, curaj, ambiție, motivațieda, și furie și ambiție. Ai nevoie de aliați pentru ideile tale.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei simți nevoia să faci un pas în spate. Să îți dai seama de intențiile reale ale celorlalți. Și chiar urmează o perioadă bună pentru strategii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi mai implicat în viețile prietenilor. Unii dintre voi vor avea putere de convingere asupra unor grupuri mari de oameni.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte intră în casa carierei. Și se va asigura că îți va aduce ambiții mari și nevoia de a-ți depăși limitele.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ne apropiem de o Lună Plină în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă vei dori să închizi capitole sau vei fi destul de irascibil.

Pești/Ascendent în Pești

Începe o perioadă prielnică pentru reconfigurarea strategiei financiare. Însă, trebuie să ții cont și de celelalte resurse: timp, energie, disponibilitate.

 

 

Youtube video image

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

