Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Horoscop zilnic. Marte își începe tranzitul în semnul Balanței.
Pe 7 august, Marte își începe tranzitul în semnul Balanței, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Marte este planeta acțiunii și a luptei, iar Balanța este semnul esteticului și al diplomației. Deci urmează o perioadă în care lupta noastră va fi pentru armonie și echitate. Această energie ne poate ajuta să vedem ambele părți ale unei situații și să găsim un mijloc de a rezolva conflictele cu tact și respect reciproc. Ne vom reaminti că partenerul nostru este adesea o reflectare a noastră, un ecou al propriilor noastre dorințe, temeri și aspirații. Confruntarea cu această realitate poate fi o ocazie de a crește și de a învăța despre tine însuți.
Berbec/Ascendent în Berbec
Marte, guvernatorul tău, trece în casa a șaptea. Vei pune relația de cuplu pe primul loc. Și vei dedica timp suplimentar partenerului.
Taur/Ascendent în Taur
Vor apărea situații care te vor face mai proactiv la locul de muncă. Unii dintre voi chiar trebuie să treacă la fapte.
Gemeni/Ascendent în Gemeni
Noul tranzit al lui Marte îți va prii din plin! Pentru că te va face mai competitiv, pasional și încrezâtor când ai de susținut o prezentare.
Rac/Ascendent în Rac
Marte intră în casa a patra. Și va dispărea liniștea din familiei! Unele rude vor fi mai tendențioase, iar tu vei fi destul de irascibil.
Leu/Ascendent în Leu
Urmează o perioadă foarte efervescentâ! Cu siguranță, niu vei avea deloc timp să te plictisești! Unii dintre voi vor avea replici mai răutăcioase.
Fecioară/Ascendent în Fecioară
Marte iese din semnul tău și intră în casa a doua. ȘI te va face mai atent la situația financiară. Poate că este cazul să îți reamintești care îți este valoarea.
Balanță/Ascendent în Balanță
Marte intră în semnul tău! Ce aduce? Încredere, curaj, ambiție, motivațieda, și furie și ambiție. Ai nevoie de aliați pentru ideile tale.
Scorpion/Ascendent în Scorpion
Vei simți nevoia să faci un pas în spate. Să îți dai seama de intențiile reale ale celorlalți. Și chiar urmează o perioadă bună pentru strategii.
Săgetător/Ascendent în Săgetător
Vei fi mai implicat în viețile prietenilor. Unii dintre voi vor avea putere de convingere asupra unor grupuri mari de oameni.
Capricorn/Ascendent în Capricorn
Marte intră în casa carierei. Și se va asigura că îți va aduce ambiții mari și nevoia de a-ți depăși limitele.
Vărsător/Ascendent în Vărsător
Ne apropiem de o Lună Plină în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă vei dori să închizi capitole sau vei fi destul de irascibil.
Pești/Ascendent în Pești
Începe o perioadă prielnică pentru reconfigurarea strategiei financiare. Însă, trebuie să ții cont și de celelalte resurse: timp, energie, disponibilitate.
de Val Vâlcu
