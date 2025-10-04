Horoscop 6-12 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Principalele două evenimente astrologice ale săptămânii următoare sunt intrarea lui Mercur în Scorpion și Luna Plină din semnul Berbecului.

Luni, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși. Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concentra puternic atunci când avem ceva de învățat.

Luna Plină din Berbec, de pe 7 octombrie, ne arată că, pentru a începe un nou capitol, avem nevoie să renunțăm la ceva înainte. Și că nu are rost să ne luptăm cu morile de vânt doar de dragul de a fi competitivi.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 5 octombrie, de la ora 12:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews