€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:43 04 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 6-12 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

b70801a3-8763-46b5-b5da-cfc7ad326cae_51984400 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 6-12 octombrie.

Principalele două evenimente astrologice ale săptămânii următoare sunt intrarea lui Mercur în Scorpion și Luna Plină din semnul Berbecului.

Luni, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși. Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concentra puternic atunci când avem ceva de învățat.

Luna Plină din Berbec, de pe 7 octombrie, ne arată că, pentru a începe un nou capitol, avem nevoie să renunțăm la ceva înainte. Și că nu are rost să ne luptăm cu morile de vânt doar de dragul de a fi competitivi.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 5 octombrie, de la ora 12:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro     

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro     

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv     

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews   

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Horoscop 6-12 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 25 minute
Criza din Australia, prognoză pentru o iarnă fierbinte în Europa. Mii de spitalizări și decese
Publicat acum 50 minute
Oceane Dodin s-a întors pe terenul de tenis după 9 luni. Operaţie inversă ca la Simona Halep
Publicat acum 54 minute
Gheorghe Turda îl face praf pe Constantin Enceanu. L-a stropit cu apă! "Are un mare defect, se dă măreț!"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
FR Polo interzice spectatorii la turneul de U16 masculin din zona Sud Tur, după ce un arbitru a fost agresat de părinţii sportivilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close