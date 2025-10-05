Luna tranzitează tot semnul Peștilor și se apropie de un trigon cu Jupiter din Rac. Este o zi bună pentru a lăsa emoțiile să se desfășoare și pentru empatie sau toleranță.

Horoscop 5 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Urmează câteva zile tensionate pentru tine, deci ai face bine să profiți din această zi prin a sta cât mai departe de agitație și tensiuni.

Horoscop 5 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să depinzi prea mult de părerile sau validarea prietenilor. Și când aceștia nu vor fi disponibili, vei fi destul de dezamăgit.

Horoscop 5 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei acorda timp suplimentar activităților care îți bucură sufletul. Și vei fi destul de creativ și atunci când organizezi evenimente.

Horoscop 5 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Ar trebui să fie o zi ușoară. Una în care te înțelegi cu toată lumea, asta și pentru că reușești să îi înțelegi pe oameni cu bune și cu rele.

Horoscop 5 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Există riscul să petreci prea mult timp în mediul online și să eviți interacțiunea reală. De asemenea, fii mai atent la ce produse vrei să cumperi.

Horoscop 5 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te înțelegi cu partenerul din priviri. Această conexiune specială vă ajută să treceți mai departe peste unele inconveniente.

Horoscop 5 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Cât Soarele și Mercur se află în semnul tău, nu ar trebui să lași ziua să treacă degeaba. Ai nevoie de socializare și distracție.

Horoscop 5 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

S-ar putea ca punctualitatea să nu fie punctul tău forte. Iar unii dintre voi veți fi mai pretențioși ca niciodată.

Horoscop 5 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Liniștea familiei este tot ce contează. Și vei face tot posibilul să păstrezi o atmosferă armonioasă în jurul tău.

Horoscop 5 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Ori ești prea tăcut, ori prea curios. Persoanele apropiate ți se vor confesa, însă trebuie să le pui unele limite, spre binele tău.

Horoscop 5 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vrei șă fii și generos, însă îți dai seama că ai tendința de a exagera. Deci ai nevoie de cineva să te sfătuiască în acest sens.

Horoscop 5 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Trigonul Lunii cu Jupiter îți oferă încredere și răbdare. Știi că orice s-a întâmpla, vei reuși să scoți tot ce este mai bun din toate situațiile.