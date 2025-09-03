Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 4 septembrie 2025.

Marte din Balanță se apropie de un careu cu Jupiter din Rac. Mulți dintre noi nu vor face nimic fără a avea exces de zel. Dar, pe alții, acest aspect îi poate scoate din carapace. Luna va trece din Capricorn în Vărsător, unde se va întâlni cu Pluto. Aspectul perfect pentru extreme pe plan emoțional.

