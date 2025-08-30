Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii

În prima parte a zilei, Luna se va afla în Scorpion. Însă, pe urmă, își va începe tranzitul în semnul Săgetătorului. Altfel spus, vom trece de la dorința de a sta mai retrași la aceea de a fi mai sociabili și plini de viață.

Berbec/Ascendent în Berbec

Saturn se pregătește să iasă din semnul tău. Vei simți presiunea timpului în absolut orice activitate. Încearcă să nu forțezi nimic.

Taur/Ascendent în Taur

Te agiți prea mult pentru dorințele altora și nu vei primi recunoștința la care te aștepți. Încearcă să nu exagerezi în nimic.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tragi concluzii pripite în urma unor discuții sau după ce ai urmărit conținut online. Nu urma sfaturile oricui!

Rac/Ascendent în Rac

Astrele îți recomandă să pleci de acasă cu o listă de cumpărături. Să nu te bazezi pe spontaneitate! Pentru că buzunarele vor suferi.

Leu/Ascendent în Leu

Per total, aceasta poate fi o zi bună. Mai ales dacă ești dispus să îi asculți și pe ceilalți. Sau să fii mai tolerant cu ei.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Există riscul să fii destul de influențabil. De aceea, este important să fii atent la calitatea oamenilor pe care îi lași în jurul tău.

Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn va ieși din casa relațiilor, însă până atunci s-ar putea să duci muncă de lămurire cu partenerul în ceea ce privește o chestiuni aparent nesemnificativă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

În primele ore, nu te vei simți în apele tale. Unii dintre voi vor fi prea sensibili și nesiguri. Însă, în a doua parte a zilei îți vei mai reveni.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

După prânz, vei fi sufletul petrecerii oriunde te-ai duce. Astrele îți recomandă să ții cont și de părerile celorlalți.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei avea tendința de a face din țânțar armăsar. Iar apropiații îți vor face reproșuri. Încearcă să te ferești de indiscreție.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu este cazul să preiei responsabilități doar pentru a obține validarea celorlalți. Poate ai nevoie de o zi doar pe placul tău.

Pești/Ascendent în Pești

O parte din tine va fi destul de harnică. Iar cealaltă își va dori să fie mai petrecăreață. Vei reuși, cu siguranță, să le împaci.

