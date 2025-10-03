Luna va tranzita tot semnul Vărsătorului, ceea ne ne face să menținem o oarecare detașare față de tot ce înseamnă emoții. Însă, Venus face o conjuncție cu Nodul Sud din Fecioară. Aspect menit să ne trezească pragmatismul și simțul analitic atunci când este vorba de relațiile personale sau de raportarea la bani. Și să nu uităm că perfecțiunea este pur subiectivă!

Horoscop 3 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi preocupat de a îmbina utilul cu plăcutul. ȘI te vei demonstra a fi destul de harnic sau practic atunci când ai de rezolvat probleme.

Horoscop 3 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Conjuncția Venus-Nodul Sud s-ar putea să te facă prea atent la unele detalii pe plan amoros. Critica nu este dorită de nimeni.

Horoscop 3 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Este o zi bună pentru a aduce îmbunătățiri locuinței sau mediului înconjurător. În plus, vei fi mai atent la nevoile familiei.

Horoscop 3 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Vorba dulce mult aduce! Din fericire, îți dai seama repede și știi cum să abordezi unele situații astfel încât să obții tot ce se poate obține.

Horoscop 3 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Oricât de mult te-ai abține, tot nu vei reuși să elimini unele obiceiuri atunci când vine vorba de cheltuielile inutile.

Horoscop 3 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Conjuncția Venus-Nodul Sud te face mai atent la propria înfățișare. Și chiar este o zi bună pentru o schimbare în acest sens.

Horoscop 3 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Nu mai acorzi atenție unor evenimente nu pentru că nu vrei, ci pentru că oboseala te împiedică. Ai nevoie de mai multă relaxare.

Horoscop 3 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unii prieteni sunt prea critici și nu te simți bine în prezența lor. Partenerul își va face planuri pentru amândoi, dar nu te pune la curent.

Horoscop 3 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astăzi contează mai mult cum ești perceput la locul de muncă, și nu cât efort depui. Deci fii mai atent la postură și tonalitate!

Horoscop 3 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te preocupi prea mult din cauza banilor și tot nu rezolvi nimic. Unii dintre voi vor avea nevoie de alte obiective.

Horoscop 3 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este una dintre acele zile în care îți dai seama că nu poți controla mare lucru. ȘI că atitudinea potrivită este una de așteptare.

Horoscop 3 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Partenerul are parte de schimbări care îți vor aduce și ție avantaje. Însă, ai nevoie de multă răbdare și să nu îl sâcâi.