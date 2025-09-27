Horoscop 27 septembrie 2025. Probleme în plus pentru o zodie

Luna tranzitează semnul Săgetătorului și se rupe de opoziția cu Uranus din Gemeni. În prima parte a zilei, s-ar putea să ne confruntăm cu un nivel crescut de instabilitate atunci când vrem să ne ocupăm de sarcini sau treburi gospodărești.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi toată ziua pe drumuri. Deci nu vei duce lipsă de treburi. Cei dragi te vor ruga să îi ajuți și pe ei cu unele sarcini.

Taur/Ascendent în Taur

Nu prea ai tu chef de problemele altora, însă nu vei scăpa de ele. Oricât de mult ai vrea predictibilitate, nu vei avea parte de aceasta.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Partenerul este destul de nehotărât și astfel, multe dintre planurile voastre vor fi amânate sau anulate.

Rac/Ascendent în Rac

Gândești și spui multe, însă când va fi vorba de trecut la fapte, s-ar putea să îți dai seama că îți cam lipsește curajul.

Leu/Ascendent în Leu

Este clar că nu vei scăpa de unele cheltuieli. Însă, astrele îți recomandă să încerci să vezi jumătatea plină a situației.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vrei timp și energie pentru tine. Iar apropiații nu vor ține cont de asta. Însă, trebuie să accepți că nu le poți face tu chiar pe toate.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este important să îți dai seama cât timp consumi în mediul online și pe chestiuni inutile. Ai nevoie de viața realâ.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei reuși să te ții de program chiar dacă vor apărea elemente surpriză pe parcursul zilei. Fii atent la modul în care cheltuiești!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Te lași repede impresionat de poveștile celorlalți. Astrele îți reamintesc că nu tot ce zboară se mânâncă. Rămâi mai pragmatic!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Simți că ești lăsat singur să te ocupi de unele proiecte. Și că oricât ai discuta cu apropiații, nimeni nu este dispus să sară în ajutorul tău.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ziua va depinde, în mare parte, de calitatea relațiilor cu prietenii sau apropiații. Și vei fi sufletul petrecerii oriunde vei merge.

Pești/Ascendent în Pești

Nu este cea mai bună zi pentru a fi naiv sau delăsător. Trebuie să iei deciziile acelea care nu te deranjează doar pe tine, ci și pe alții.