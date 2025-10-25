€ 5.0835
Data publicării: 15:46 25 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 27 octombrie -2 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu_01751000 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 27 octombrie - 2 noiembrie.

La prima vedere a principalelor aevenimente astrologice, putem spune că săptămâna viitoare aparține lui Mercur. Pentru că acesta va schimba semnul și va face o sumedenie de aspecte. Cel mai important este tranzitul acestuia în semnul Săgetătorului, de unde va și retrograda în noiembrie. 

Pe urmă, Marte din Scorpion va face două trigoane, cu Jupiter și Saturn. Astfel, se creează un trigon regal pe semne de apă. Adică, ne vom regăsi curajul. Ne vom da seama că nu trebuie să avem o viață perfectă pentru a câștiga o luptă. Și că acceptarea emoțiilor și răbdarea aduc numeroase beneficii. 

Emisiunea va fi transmisă duminică, 26 octombrie, de la ora 12:00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

