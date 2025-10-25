La prima vedere a principalelor aevenimente astrologice, putem spune că săptămâna viitoare aparține lui Mercur. Pentru că acesta va schimba semnul și va face o sumedenie de aspecte. Cel mai important este tranzitul acestuia în semnul Săgetătorului, de unde va și retrograda în noiembrie.

Pe urmă, Marte din Scorpion va face două trigoane, cu Jupiter și Saturn. Astfel, se creează un trigon regal pe semne de apă. Adică, ne vom regăsi curajul. Ne vom da seama că nu trebuie să avem o viață perfectă pentru a câștiga o luptă. Și că acceptarea emoțiilor și răbdarea aduc numeroase beneficii.

