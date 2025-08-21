Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO

Vineri, 22 august, Soarele intră în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Sezonul Fecioarei este cel care face tranziția de la vară la toamnă. Cel în care devenim preocupați de recoltă, de muncă, eficientizare și curățenie. De asemenea, vom fi preocupați de simplitate și chibzuială din punct de vedere financiar.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV

