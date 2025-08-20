Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 21 august 2025.

Luna va tranzita semnul Leului, cel din care se pregătește să iasă Soarele. Avem o zi potrivită pentru competiții, creativitate, activitățile romantice. Altfel spus, astrele ne invită să alegem o ieșire din cotidian și să vedem jumătatea plină a paharului. Ne apropiem de Sezonul Fecioarei, adică o perioadă plină de responsabilități și muncă.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

