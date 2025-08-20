Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste

Luna își continuă tranzitul prin semnul Racului și va face o conjuncție cu Venus. Luna simbolizează emoțiile, iar Venus se ocupă cu iubirea și plăcerea. Dorința de apropiere și de a-i ajuta pe cei dragi va fi în creștere. Conjuncția ne va oferi și o energie mai caldă, apetență pentru relații și frumusețe. Mercur menține sextilul cu Marte, un aspect potrivit pentru cei care au de susținut dezbateri sau cei care vor să fie mai comunicativi.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei dori să petreci timp de calitate cu familia sau persoanele cele mai dragi. Și vei alege să stai departe de stres sau agitație.

Taur/Ascendent în Taur

Vei reuși să ajungi repede în sufletele oamenilor. Îmbini empatia cu discursul așa cun nu o mai face nimeni.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

S-ar putea să te lași condus de emoții atunci când mergi la cumpărături. Astrele îți recomandă să te consulți cu apropiații în acest sens.

Rac/Ascendent în Rac

Vei fi romantic, dulce, afectuos și dornic să menții o atmosferă cât mai armonioasă în jurul tău. Evită discuțiile cu oamenii tensionați.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi deseori în contratimp. Poate și pentru că ai așteptări nerealiste în ceea ce privește programul zilei.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu știi niciodată de unde vine o mână de ajutor! S-ar putea ca oameni de la care nu te-ai fi așteptat să fie alături de tine la nevoie.

Balanță/Ascendent în Balanță

Astrele îți recomandă să depui efort suplimentar la serviciu. S-ar putea să ai parte de unele oportunități care nu trebuie ratate.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

O parte din tine este destul de pragmatică, iar alta reușește să fie empatică. Și oamenii din jurul tău te vor aprecia enorm pentru asta.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

S-ar putea să dai prea multe detalii din viața personală unor persoane care nu contează. Încearcă să te ferești de indiscreție.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vrei ca totul să fie lapte și miere în relația de cuplu. Și poate că și partenerul își dorește. Însă va fi nevoie de efort comun.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ori ești prea leneș, ori prea harnic. De fapt, îți este greu să găsești motivația de altădată. Pur și simplu, nu îți captează nimic interesul.

Pești/Ascendent în Pești

S-ar putea să fii prea visător sau romantic. Persoana iubită îți va atrage atenția deseori că trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News