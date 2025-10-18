€ 5.0889
Data actualizării: 14:22 18 Oct 2025 | Data publicării: 14:09 18 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 20-26 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-noua-daniela-simulescu_21860900 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 20-26 octombrie.

Urmează o săptămână plină din punct de vedere astrologic! Aceasta va debuta cu o conjuncție Mercur-Marte în semnul Scorpionului, aspect bun pentru cei cărora le lipsește curajul să spună ce au pe suflet, dar provocator pentru cei care trebuie să fie diplomați.

Luna Nouă din Balanță are parte și de prezența lui Venus. Unii dintre noi se vor gândi mai abitir la cât de importantă este înfâțișarea, dar și la regăsirea echilibrului în cadrul relațiilor.

Pe 22 octombrie, Neptun se întoarce în semnul Peștilor, acolo unde va mai sta până pe 26 ianuarie 2026. Acest eveniment va avea implicații serioase pe plan mondial, dar va aduce o doză suplimentară de ceață și pe plan individual. Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești. 

Sezonul Scorpionului începe joi, 23 octombrie, și ne va face mai interiorizați și atrași de partea nevăzută a vieții.

La finalul săptămânii, Mercur va face două trigoane. Unul cu Jupiter și unul cu Saturn. Altfel spus, astrele ne oferă optimism și pragmatism atunci când avem de luat decizii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 19 octombrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

