Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe

Mercur scapă, în sfârșit, de semnul contaminat al retrogradării. Marți, 2 septembrie, acesta își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unul care îi priește de minune și în care va poposi până pe 18 septembrie. Ca orice tranzit, și acesta poate fi privit atât ca pe o resursă, dar și ca pe o vulnerabilitate. Pe de o parte, vom fi mai dornici să ne simplificăm viața, dar pe de altă parte vom exagera cu detaliile și cu tendința de a fi (auto)critici. Perfecțiunea există doar în mintea noastră.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pierzi prea mult timp cu planificarea sau organizarea. Iar când este vorba de acțiune, vei ajunge să faci totul, bineînțeles, contracronometru.

Taur/Ascendent în Taur

Vei pune preț pe unele detalii care sunt nesemnificative sau inutile pentru apropiații tăi. Unii dintre voi vor fi foarte competitivi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Schimbarea lui Mercur de astăzi te va face mai atent la confortul locuinței, bunăstarea gospodăriei și la echilibrul din familie.

Rac/Ascendent în Rac

Vei prinde curaj atunci când vei avea de comunicat chestiuni serioase. Sau când vei avea o prezentare sau dezbatere.

Leu/Ascendent în Leu

Astrele îți recomandă să te gândești mai mult timp înainte de a face o investiție sau o simplă achiziție. Poate găsești un preț mai bun.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur își începe tranzitul în semnul tău. Mintea îți va fi adevăratul aliat! Reușești să rezolvi probleme complicate și să îi înveți și pe alții cum să o facă.

Balanță/Ascendent în Balanță

S-ar putea să dai crezare unor zvonuri. Sau altfel spus, îți vor plăcea unele bârfe așa de mult încât nu vei verifica informațiile.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

S-ar putea să te pierzi în prea multe detalii în discuțiile importante. Însă, unii prieteni vor reuși să îți arate ce contează cu adevărat.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Șefii te vor aprecia mai ales dacă vei comunica simplu și dacă te vei ține de cuvânt. Nu te teme dacă vrei să fii mai vocal!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Îți vei lua puțin timp înainte de a oferi un răspuns. Vei dori să fii sigur că ai analizat toate detaliile. Ferește-te de a emite prejudecăți!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Îți faci calcule peste calcule. Această toamnă te obligă să fii mai chibzuit din punct de vedere financiar.

Pești/Ascendent în Pești

Comunicarea cu partenerul nu va fi neapărat perfectă. Dar, cu siguranță, veți ajunge la un numitor comun.

