Data publicării:

EXCLUSIV  Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Previziuni astrale. Pe 7 septembrie se va petrece o Eclipsă de Lună/Lună Plină în Pești. 

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul acestora, este important să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de pe 7 septembrie vine cu o doză de realism, necesar în aceste vremuri, mai ales din cauza prezenței lui Saturn retrograd în același semn. Și vor exista unele lecții de viață, mai ales pentru zodiile cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. 

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a zecea. Acolo unde s-a întors și Saturn. Și această configurație astrologică va aduce o presiune mare pe plan profesional. Unii dintre voi vor accepta realitatea, nu vor mai lupta cu morile de vânt și nu se vor mai victimiza. Ci, precum niște adulți, vor decide să rămână profesioniști și să înceapă să construiască noi planuri și strategii. Deși timpul pare că nu vă susține inițiativele de schimbare, este doar o senzație.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Lună va avea loc în casa a șaptea. Alături de Saturn retrograd. Am putea spune că vor apărea decizii radicale pe plan relațional. Indiferent de natura acestora, vor atrage noi responsabilități. Deocamdată, nu mai este timp pentru romantism și joacă, ci pentru chestii serioase. Unii dintre voi vor decide să ducă relația la următorul nivel, alții să iasă din acele parteneriate care nu le mai priesc. Iar pentru restul, această eclipsă va veni cu revelații despre statusul actual al dinamicii din viața de cuplu. Adică, vă veți da seama de câtă spontaneitate aveți parte. 

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Eclipsa de Lună va fi în casa a patra. Și pentru că este și Saturn retrograd implicat, este clar că vor fi situații legate de gospodărie și familie în care te vei lupta cu morile de vânt. Te poți muta, poți începe un proces de renovare sau o persoană iubită va avea nevoie de sprijinul tău. Trecerea timpului va deveni un laitmotiv pentru tine. În orice caz, nu vei reuși nimic trainic dacă nu vei căuta activ echilibrul între viața personală și carieră.

Pești/Ascendent în Pești

După ce că Saturn s-a întors în semnul vostru, numai de o Eclipsă de Lună aveați chef! Și chiar dacă nu aveți, evenimentul de pe 7 septembrie vine și nu într-un mod simplu. Ci prin evenimente care par predestinate, unele care vă ajută să închideți capitole, să vă rupeți de situațiile care nu vă fac bine. Altfel spus, nu vă veți rezuma doar la a visa sau la a spera, ci veți trece la fapte. Și mulți dintre voi veți deveni reci, calculați și pragmatici. Gândiți-vă la eșecurile din ultima jumătate de an. Sigur reprezintă lecții valoroase care să vă ajute de acum înainte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 11 minute
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
acum 11 minute
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
acum 37 de minute
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
acum 56 de minute
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
acum 1 ora 14 minute
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
acum 1 ora 17 minute
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
acum 1 ora 32 minute
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
acum 3 ore 36 minute
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel