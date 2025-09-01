Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul acestora, este important să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de pe 7 septembrie vine cu o doză de realism, necesar în aceste vremuri, mai ales din cauza prezenței lui Saturn retrograd în același semn. Și vor exista unele lecții de viață, mai ales pentru zodiile cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a zecea. Acolo unde s-a întors și Saturn. Și această configurație astrologică va aduce o presiune mare pe plan profesional. Unii dintre voi vor accepta realitatea, nu vor mai lupta cu morile de vânt și nu se vor mai victimiza. Ci, precum niște adulți, vor decide să rămână profesioniști și să înceapă să construiască noi planuri și strategii. Deși timpul pare că nu vă susține inițiativele de schimbare, este doar o senzație.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Lună va avea loc în casa a șaptea. Alături de Saturn retrograd. Am putea spune că vor apărea decizii radicale pe plan relațional. Indiferent de natura acestora, vor atrage noi responsabilități. Deocamdată, nu mai este timp pentru romantism și joacă, ci pentru chestii serioase. Unii dintre voi vor decide să ducă relația la următorul nivel, alții să iasă din acele parteneriate care nu le mai priesc. Iar pentru restul, această eclipsă va veni cu revelații despre statusul actual al dinamicii din viața de cuplu. Adică, vă veți da seama de câtă spontaneitate aveți parte.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Eclipsa de Lună va fi în casa a patra. Și pentru că este și Saturn retrograd implicat, este clar că vor fi situații legate de gospodărie și familie în care te vei lupta cu morile de vânt. Te poți muta, poți începe un proces de renovare sau o persoană iubită va avea nevoie de sprijinul tău. Trecerea timpului va deveni un laitmotiv pentru tine. În orice caz, nu vei reuși nimic trainic dacă nu vei căuta activ echilibrul între viața personală și carieră.

Pești/Ascendent în Pești

După ce că Saturn s-a întors în semnul vostru, numai de o Eclipsă de Lună aveați chef! Și chiar dacă nu aveți, evenimentul de pe 7 septembrie vine și nu într-un mod simplu. Ci prin evenimente care par predestinate, unele care vă ajută să închideți capitole, să vă rupeți de situațiile care nu vă fac bine. Altfel spus, nu vă veți rezuma doar la a visa sau la a spera, ci veți trece la fapte. Și mulți dintre voi veți deveni reci, calculați și pragmatici. Gândiți-vă la eșecurile din ultima jumătate de an. Sigur reprezintă lecții valoroase care să vă ajute de acum înainte.

