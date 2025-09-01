Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Daniela Simulescu | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025.

Mercur scapă, în sfârșit, de semnul contaminat al retrogradării. Marți, 2 septembrie, acesta își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unul care îi priește de minune. Ca orice tranzit, și acesta poate fi privit atât ca pe o resursă, dar și ca pe o vulnerabilitate. Pe de o parte, vom fi mai dornici să ne simplificăm viața, dar pe de altă parte vom exagera cu detaliile și cu tendința de a fi (auto)critici. Perfecțiunea există doar în mintea noastră. 

