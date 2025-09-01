Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Mercur scapă, în sfârșit, de semnul contaminat al retrogradării. Marți, 2 septembrie, acesta își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unul care îi priește de minune. Ca orice tranzit, și acesta poate fi privit atât ca pe o resursă, dar și ca pe o vulnerabilitate. Pe de o parte, vom fi mai dornici să ne simplificăm viața, dar pe de altă parte vom exagera cu detaliile și cu tendința de a fi (auto)critici. Perfecțiunea există doar în mintea noastră.

