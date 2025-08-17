Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Gemenilor. 

În ultima zi a săptămânii, Luna a ales să tranziteze semnul Gemenilor. Vom fi capabili să jonglăm cu mai multe activități în același timp. Ne vom plictisi destul de repede și vom deveni mai sociabili ca altădată. Este o zi bună și pentru schimb de idei.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei primi sprijinul celorlalți, însă trebuie să fii mai comunicativ și să le accepți punctele de vedere. Chiar dacă sunt diferite de ale tale.

Taur/Ascendent în Taur

Ești dispus să lași de la tine pentru a menține liniștea în jur. Cu siguranță, familia va avea destule cerințe de la tine.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei avea o zi pe placul tău. Cu discuții atât superficiale, cât și profunde. Vei petrece timp de calitate în preajma prietenilor.

Rac/Ascendent în Rac

Vrei să te simți util celorlalți. Și alegi sâ te bucuri pentru reușitele lor. Unii dintre voi vor fi mai generoși decât trebuie.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele mai stă câteva zile în semnul tău. Ar trebui să nu lași timpul să treacă degeaba. Sigur vei găsi activități care să îți placă.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei fi mai nehotărât astăzi, însă apropiații te vor ajuta să alegi ce este mai bun. Nu ar strica să dedici timp suplimentar relaxării sau odihnei.

Balanță/Ascendent în Balanță

Poți avea o zi foarte bună! Mai ales dacă vei reuși să creezi conexiuni între oameni, să îi ajuți să se înțeleagă sau dacă vei participa la evenimente.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu lăsa plictiseala să se instaleze! Dacă vei fi mai dornic de distracție, vei găsi metodele cele mai bune pentru a te bucura de viață.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Va fi nevoie de ceva efort pentru ca tu să ajungi la un numitor comun cu partenerul. Aveți perspective diferite față de cum ar trebui să petreceți ziua.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te vei axa în totalitate pe nevoile partenerului sau ale persoanelor dragi. Cumva, vei uita de propriile nevoi.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei împăca și capra și varza. Te vei pricepe de minune să intuiești nevoile apropiaților și să te ocupi de acestea fără a uita și de tine.

Pești/Ascendent în Pești

O parte din tine își dorește să se plimbe mai mult, să meargă la evenimente. Însă cealaltă va vrea să stai mai mult pe acasă.

