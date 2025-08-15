Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto DCNews
Astrolog Daniela Simulescu/Foto DCNews

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Taurului. 

Acest final de săptămână începe cu Luna în Taur. Un aspect nemaipomenit pentru o zi de sărbătoare sau pentru a nu ne mai stresa pentru absolut orice nimic. Și cum conjuncția Venus-Jupiter își continuă efectele, am putea spune că astrele chiar își doresc să ne distrăm și să căutăm acele activități distractive pe care le-am tot amânat.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu prea vei fi dornic de multe activități astăzi. Vei fi mai năzuros și la selectiv. Te vei ocupa doar de ce îți convine ție.

Taur/Ascendent în Taur

Una simți, alta zici. Iar apropiații nu vor mai ști ce să creadă. Unii dintre voi vor avea parte de clipe minunate în călătorii.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrele îți recomandă să fii mai calculat, să nu te grăbești atunci când vrei să faci o investiție. Mai ai nevoie de unele detalii.

Rac/Ascendent în Rac

Nimeni nu are voie să decidă cum va fi ziua aceasta pentru tine. Doar tu poți face asta! Deci gândește-te la ce îți place.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi mai înțelegător cu oamenii din jur. Îi auzi și îi asculți cum nu o mai face nimeni. În plus, modul tău de a comunica va fi pe placul tuturor.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te irită oamenii sau situațiile nedrepte. Vei reacționa cu aplomb. Totuși, ai face bine să nu te implici în luptele altora dacă nu ți se cere.

Balanță/Ascendent în Balanță

Te vei lua prea în serios. Chiar și atunci când este vorba de distracție. Astrele îți recomandă să fii mai relaxat astăzi.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Este una dintre acele zile în care partenerul s-ar putea să aibă dreptate. Deci nu ar strica să renunți la orgoliu.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Îngrijorări din cauza banilor vor fi, însă nu trebuie să le permiți să îți strice ziua. Și poate că găsești sprijin la oamenii apropiați.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Obiectivul principal este îmbunătățirea relației de cuplu. Sau să dedici timp suplimentar vieții personale.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei dori să te simți util. Fie la serviciu, fie celor dragi acasă. Vei fi apreciat pentru hărnicie și pentru modul în care îți vei face treaba.

Pești/Ascendent în Pești

Te vei demonstra a fi destul de împăciuitor. Chiar și în momentele cele mai provocatoare ale zilei. Ai nevoie de romantism.

