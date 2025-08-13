Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 14 august 2025.
Chiar dacă Mercur și-a oprit retrogradarea luni, este posibil să mai avem de-a face cu unele efecte prelungite. Luna își va continua tranzitul în Berbec de unde va face și un trigon cu Soarele din Leu. Important este să ne ocupăm de acele activități care contează cu adevărat. Nu să ne pierdem timp cu unele superficiale. Excesul de zel nu este deloc potrivit.
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.
de Val Vâlcu
