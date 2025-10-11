Din start, putem spune că săptămâna viitoare îi aparține lui Venus? De ce? Pentru că aceasta își va începe tranzitul în semnul Balanței, acolo unde se simte foarte bine. Spunem că se află în domiciliu. După care, Venus va face următoarele aspecte: opoziție cu Neptun din Berbec, trigon cu Pluto din Vărsător și încă unul cu Uranus din Gemeni.

De fiecare dată când avem de-a face cu tranzitul lui Venus în Balanță, pur și simplu iubim relațiile. Punem preț pe socializare, diplomație, echilibru, armonie și bineînțeles, pe frumusețe.

Soarele din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. S-ar putea ca unii dintre noi să primească imboldul necesar pentru a fi mai întreprinzători. Doar în spiritul legii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 12 octombrie, de la ora 12:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

