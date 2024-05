Rac / Ascendent în Rac

'Casa a 11-a va fi plină la voi, burdușită. Aveți nevoie să vă deschideți și altor oameni, nu doar familiei, pentru că știm că voi sunteți apropiați de părinți, rude, copii, bunici. Recomandarea pentru săptămâna aceasta este să ieșiți puțin din cuib, să mergeți la un concert, eveniment, ateliier, curs, chiar și dacă vă aflați la pensie. Este imposibil să nu îți faci timp. În momentul în care faci terapie de grup, indiferent de vârsta pe care o aveți, va fi foarte ajutător pentru voi deoarece veți auzi că și alții au probleme asemănătoare și altfel va fi ușurarea.', a zis Daniela Simulescu.

'Voi aveți nevoie să îi căutați pe ceilalți, să vă deschideți lor, să fiți vulnerabili și să dobândiți o liniște în viitorul apropiat. Casa a 11-a, fiind extraordinar de plină, este un moment foarte bun să vă faceți planuri. Casa a 11-a are o componentă legată de vise și dorințe. Însă nu cred în oamenii care își pun dorințe și stau, nu. Oamenii care își doresc ceva autentic vor și face ceva în acest sens. Deci, trebuie să aveți grijă cu dorințele pe care vi le puneți săptămâna aceasta. Mă gândesc la următoarea situație: Să vă faceți planuri, năzuințe, dar încercați să fiți cât mai așezați și pragmatici.', a zis Daniela Simulescu.

'Voi trebuie să lucrați cu un soi de intenție, să zicem. De exemplu, îmi doresc să îmi schimb locul de muncă în următoarea jumătate de an, dar nu vă setați voi scenariul, ci doar trimiteți un brief către univers sau începeți să căutați, de genul: Știți că vreți să lucrați în domeniul respectiv, știți că doriți să lucrați cu anumiți oameni, știți că vreți să progresați, ce vreți de la viață în plus... , dar nu vă gândiți că vă veți angaja într-o parte sau în alta. Deci, lăsați spațiu pentru necunoscut!, a mai spus Daniela Simulescu.

