Horoscop 12 - 18 iulie. ZODIA care se RETRAGE. ”Pentru voi, e sfârșitul lumii”

Nativii zodiei Fecioară au o săptămână în care trebuie să mai renunțe la responsabilități, să-și delege munca. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, precizează că e o perioadă de retragere pentru nativii Fecioară săptămâna 12 - 18 iulie 2021.

”Venus și Marte sunt în casa a XII-a, în opoziție cu Saturn din casa a VI-a vă atrag atenția să munciți mai puțin, fără frică. Sunt multe pe umerii voștri și nu vreți să renunțați. Pentru voi, ar fi sfârșitul lumii să credeți că ați greșit, dar trebuie să învățați să delegați munca, să mai lăsați din proiectele pe care le aveți. Munciți prea mult. Perioada asta e bună pentru retragere. Aveți puțină grijă de voi. Venus - Marte se petrece în casa a XII-a. Teoretic, are legătură cu sănătatea, cu inamicii. S-ar putea să fie niște invidii, niște persoane care nu sunt chiar de acord cu tot ceea ce propuneți, dar trece, nu ar fi nici prima, nici ultima dată. Cu Mercur în casa a XI-a, cereți ajutorul celorlalți, duceți-vă către ei, îndrăzniți, așa, umil, cum știți s-o faceți, modest, dar cereți ajutorul” a spus astrologul DCNews, Daniela Simulescu, pentru nativii zodiei Fecioară și pentru cu ascendent în Fecioară.

Nu uitați să ascultați previziunile astrale atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

În 13 iulie, planetele Venus și Marte se întâlnesc sub semnul Leului, aducând schimbări importante pentru toate zodiile. ”Conjuncția Venus - Marte din Leu, de pe 13 iulie, aduce împreună ceea ce iubim și ceea ce ne dorim. Pasiunea și entuziasmul acestui aspect ne poate face să ne îndrăgostim sau să ne distrăm, așa cum nu am mai făcut-o de mult timp. Și bineînțeles să descoperim cum să ne iubim pe noi înșine”, a precizat Daniela Simulescu. „Și să nu mai spun că această conjuncție Venus - Marte și cu Saturn în Vărsător s-a mai petrecut în anul 1991. Deci, este o conjuncție foarte rară și cu Saturn în Vărsător... și mai rară!”, a adăugat Daniela Simulescu.

Vezi și: EXCLUSIV Cea mai bună săptămână pentru o ZODIE! Astrolog, previziune extraordinară