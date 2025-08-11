Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!

Mercur își va opri retrogradarea în semnul Leului! Dar, atenție! Până când nu va părăsi de tot semnul contaminat, ne vom confrunta în continuare cu efectele neașteptate ale retrogradării! Adică, până pe 2 septembrie, suntem încurajați să ne înhămăm cu răbdare.

Mercur reprezintă vocea și mintea, iar arhetipul Leului este cel mai vocal, creativ și expresiv. Și dramatic pe alocuri. Acest tranzit ne poate face și radicali în discuții, dar și destul de competitivi.

Berbec/Ascendent în Berbec

Bucuriile mici îți vor face ziua mai frumoasă. Ce-i drept, vei fi mai dispus ca altădată să glumești și să te distrezi.

Taur/Ascendent în Taur

Tăcerea poate fi un răspuns prețios. Mai ales în discuțiile controversate din sânul familiei, Pur și simplu, alegi să nu te implici unde știi că nu vei avea succes.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea. Mintea ta va găsi soluții la problemele care te-au consumat în ultima vreme.

Rac/Ascendent în Rac

Vei descoperi la timp că nu are rost să faci o anumită investiție. Pentru că vei fi mai atent la unele detalii sau sfaturi.

Leu/Ascendent în Leu

Mercur nu mai este retrograd în semnul tău! Vei reuși să te conectezi mai ușor la ceilalți, iar puterea de concentrare va crește.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Intuiția îți va deveni aliatul cel mai de preț. Și dacă reușești să o împaci și cu logica, s-ar putea să iei unele decizii foarte bune

Balanță/Ascendent în Balanță

Îți vei da seama că petreci prea mult timp cu planificarea, și mai puțin timp acționând. Și vei decide să fii mai activ.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te vei înțelege mult mai bine cu șefii sau colegii. Iar cei care sunt într-un proces de recrutare nu vor mai aștepta atât de mult după un răspuns.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Va trebui să fii foarte flexibil. Pentru că nimic nu se va desfășura conform planului inițial. Și fii mai atent la drumuri!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei găsi soluții la problemele financiare din ultima vreme. Sau vei avea curaj să ceri ajutorul partenerului sau apropiaților.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Mercur nu va mai fi retrograd în casa relațiilor! Deci poți lua decizii în acest sens. Unele pe care nu le vei mai regreta.

Pești/Ascendent în Pești

Deseori, te vei simți blocat la serviciu din cauza unui proiect. Însă, este posibil să descoperi multe detalii importante ignorate până acum.

