Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Toamna începe într-un mod memorabil! Saturn revine în semnul Peștilor, acolo unde s-a mai aflat în perioada 7 martie 2023-25 mai 2025. Urmează o perioadă în care ni se cere, din nou, disciplină pe plan emoțional/spiritual, adoptarea unor limite sănătoase acolo unde există confuzie sau sacrificiu exagerat, și o reevaluare a evenimentelor din ultimii doi ani, în special a acelora care ne-au făcut să jucăm rolul victimei.

