Data publicării: 20:13 30 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 1 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-emisiune_85939300 Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 1 octombrie 2025.

În prima zi a lunii octombrie, Mercur din Balanță perfectează careul cu Jupiter din Rac. Acest aspect aduce tensiuni sau un conflicte interioare între modul de gândire/comunicare și nevoia de optimism/expansiune. Cei mai timizi vor profita din plin, dar ceilalți s-ar putea să aibă parte de exces de zel în discuții sau decizii. Un lucru este cert! Disciplina mentală va fi vitală.

