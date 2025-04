Hillerin, întrebare cheie despre melodia de la clipul electoral în care Nicuşor Dan vopseşte ouă

"O speță pe care nu am prea întâlnit-o până acum sau nu am întâlnit-o deloc. Atunci când faci un reel pe Facebook poți să-ți alegi cam ce melodie vrei tu dintr-o vastă bibliotecă a Facebook. În general, autorii melodiei sunt de acord să te lase să o folosești gratis, că oricum încasează ceva de la Facebook (nu știu exact mecanismele). Am foarte mari dubii, însă, că acele melodii pot fi folosite în scopuri comerciale sau politice fără acordul deținătorilor de drepturi de autor.

Ei bine, în reel-ul în care vopsește ouă alături de familie Nicușor Dan folosește melodia Irinei Rimes, Dudadu.

Întrebările mele sunt: are Nicușor Dan acordul Irinei Rimes sau a Global Records să folosească această melodie într-un material electoral?

A plătit pentru folosirea melodiei sau a primit acordul de a o folosi gratis?

Dacă a plătit, la ce capitol se va încadra cheltuiala (sunt doar curios)?

Imaginea de la această postare este o captură din reel. Reel-ul în sine, așa cum am copiat linkul la 19:50 pe 19 aprilie 2025, în comentarii. Tot acolo și o înregistrare de ecran", a scris Patrick André de Hillerin pe Facebook.

