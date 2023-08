H. D. Hartmann îl acuză pe Nicușor Dan de „atac la adresa României“ / „Cine l-a votat, să se spele cu el pe cap“ / video

Profilerul H. D. Hartmann a criticat opoziția lui Nicușor Dan față de realizarea obiectivelor C. C. Iliescu și Fundeni.

H. D. Hartmann, analist de politică externă și profiler, a vorbit despre blocajul pe care Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, îl exercită asupra dezvoltării institutelor C. C. Iliescu și Fundeni.

„În Capitală este un conflict între Primăria Sectorului 2 și Primăria Capitalei. Primăria Sectorului 2 este de partea binelui, să spunem așa“, a spus Val Vâlcu.

„Este o crimă! Ce face Nicușor Dan este o crimă. Cum să oprești PUZ-ul pentru C.C. Iliescu?“, a replicat H. D. Hartmann.

„În afară de faptul că și-a angajat Guvernul României semnătura, - este un act oficial al Statului Român - din acest punct de vedere al parteneriatului și apartenenței la NATO, de ce este Centrul de Cercetare Cardiologică un obiectiv de interes?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu este numai spital de tratament, unde se fac intervenții uluitoare, ci este un centru de cercetare. Centru de excelență NATO înseamnă să te uiți și în viitor, pentru că ție îți vine soldatul, care după ce a stat un an în tranșee, după ce s-a luptat pentru NATO, vine cu diverse patologii care se tratează pe loc pentru ca patologia să nu avanseze. Apoi vin efectele post-traumatice. Astea sunt institute de cercetare, atașate spitalelor, cum e C.C. Iliescu, cum e Fundeni, care au copiat modelul și l-au pus în aplicare și merge foarte bine. La Târgu Mureș este o minune, la Cluj-Napoca la fel. Sunt minuni ce au făcut oamenii ăia, pe modelele NATO și cele occidentale.

Să vii tu, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei - care ai lăsat 100.000 de oameni fără apă caldă și tu te-ai dus pe plajă - să faci asta Institutului C. C. Iliescu, este un atac nu la adresa Institutului C. C. Iliescu, ci ca un atac la adresa României. Este cum ai spune că blochezi reactoarele nucleare ale României, că suntem noi deștepți. Astea sunt atacuri la adresa dezvoltării științei medicale în România, care înseamnă atac la adresa României“, a spus H. D. Hartmann.

„Omul nu are ceva cu Institutul C. C. Iliescu. E deopotrivă afectat și Centrul de Oncologie“, a completat Val Vâlcu.

„El are o obsesie cu PUZ-urile. A blocat tot. Omul ăsta a blocat tot Bucureștiul“, a adăugat H. D. Hartmann.

„Tocmai de aceea se cerea exceptarea pentru aceste instituții, a căror extindere nu o să se facă extinderea peste nu știu ce clădire istorică. E vorba de curtea de la Fundeni, unde nu afectează nici peisaj, nimic...“, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Interesele astea monetare ale lui Nicușor Dan nu știu ce sunt, dar astea sunt atacuri la adresa dezvoltării României. Cine l-a votat, să se spele cu el pe cap. El era pe malul mării și 100.000 de români nu aveau apă caldă“, a precizat H. D. Hartmann.

