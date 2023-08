Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, a vorbit despre opoziția pe care o are Nicușor Dan față de proiectele finanțate prin PNRR în Capitală. Juriștii lui Nicușor Dan refuză deblocarea PUZ-urilor unor obiective strategice, naționale și internaționale, iar finanțările europene pentru Centrul Național de Oncologie de la Fundeni vor fi pierdute.

Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, a intervenit în disputa pe care o Nicușor Dan cu Primăria Sectorului 2 și cu Guvernul României, care nu pot derula proiectele finanțate din PNRR din cauza blocajului impus de Primăria Capitalei. Juriștii lui Nicușor Dan susțin la Curtea de Apel că Institutul Inimii și Centrul Național de Oncologie de la Fundeni nu sunt obiective strategice, de interes național.

Astfel, instituția condusă de Nicușor Dan refuză să acorde avizele pentru construcția acestui centru, care ar reprezenta o speranță pentru mii de bolnavi de cancer din România.

Am aflat cu toții că în opinia juriștilor și a edililor de la Primăria Municipiului București, Centrul Național de Oncologie de la Fundeni, care ar fi trebuit construit cu finanțare PNRR, nu este un obiectiv de interes național, un obiectiv strategic. Drept urmare, Primăria Capitalei se luptă în instanță să nu acorde avizele pentru construcția acestui centru. Ce sfat aveți pentru domnul Nicușor Dan?, l-a întrebat DCNews pe președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor cu Cancer, Cezar Irimia.

„Pe domnul Nicușor Dan îl rog să aprobe acest proiect de interes național. Altfel, cu siguranță vom intra în conflict, deoarece consider că acest proiect reprezintă o siguranță națională pentru pacienții cu cancer din România.

Noi am vorbit și în Planul Național de Cancer din România de multe centre de acest gen, care să dea o șansă în plus pacienților cu cancer din țara noastră, știindu-se faptul că suntem pe primul loc la mortalitate și avem cu 48% mai multe decese în patologia oncologică decât media europeană și avem 20.000 de decese evitabile în fiecare an.

Domnul Nicușor Dan poate fi acuzat de atentat la siguranța națională, prin acest măsuri pe care dumnealui consideră că-s benefice Primăriei Capitalei sau dumnealui personal.

În schimb, noi, pacienții, vom avea o reacție dură dacă aceste proiecte nu-și vor urma cursul firesc așa cum ele au fost aprobate. Vom lua atitudine, dar mai întâi îl rugăm pe domnul Nicușor Dan să-și întoarcă fața și către pacienții cu cancer din România care și așa sunt greu încercați de boală și de ițele sistemului“, a spus Cezar Irimia.

Cezar Irimia: Să nu spunem că încearcă să-și pună și dumnealui semnătura pe certificatele de deces ale pacienților cu cancer din România

Nicușor Dan se luptă cu PUZ-urile, cu planurile urbanistice și solicită o perioadă de 2-3 ani de așteptare până când va fi elaborat și implementat Planul Urbanistic General. Cei de la Sectorul 2 spun că ar trebui făcută o excepție în cazul acestor obiective strategice. Susțineți demersul PS2, a fost întrebat Cezar Irimia?

„Bineînțeles că trebuie făcută o excepție pentru aceste obiective strategice. Domnul Nicușor Dan nu știe, poate, că în fiecare zi mor 153 de pacienți cu diferite forme de cancer iar acest centru de oncologie ar putea salva multe vieți. Pentru noi, 2-3 ani, cum spune domnul Nicușor Dan, e mult prea mult. Să nu spunem că încearcă să-și pună și dumnealui semnătura pe certificatele de deces ale pacienților cu cancer din România, prin acest orgoliu al dânsului că trebuie să dezvolte nu știu ce strategie urbanistică în București.

Strategia Națională privind Sănătatea Publică este mult mai importantă decât orice strategie a urbanismului național“, a mai adăugat președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

„Gură de oxigen pentru pacienții cu cancer“

Juriștii domnului Nicușor Dan spun că nu e un obiectiv de interes național, adică privește doar Capitala, iar atunci să fie lăsată Capitala să-și rezolve treburile. De ce a angajat Guvernul României în PNRR acest spital de cancer?, l-a întrebat DCNews pe Cezar Irimia.

„Pentru că este foarte important. Acest spital de cancer reprezintă o gură de oxigen pentru toți pacienții cu cancer Chiar suntem acuzați la nivel european de indiferența cu care acești pacienți au fost tratați de-a lungul timpului, că nu au viitor dacă nu se iau măsuri imediate.

Țin să-l informez pe domnul Nicușor Dan că și un spital de 10 paturi din nu știu ce comună din România este în Planul de Strategie Națională de Sănătate. Nu numai că acest spital reprezintă un progres uriaș în ceea ce reprezintă tratarea pacienților cu cancer, ci reprezintă un punct strategic în Planul Național de Tratare și Combatere a Cancerului. Domnul Nicușor Dan ar trebui să studieze mai bine legile europene și faptul că Planul European de Cancer va impune asemenea centre comprehensive pentru un viitor și pentru pacienții cu cancer din România“, a mai spus Cezar Irimia.

Nicușor Dan, acuzat că încalcă dreptul la sănătate și la viață

Poate că alegătorii domnului Nicușor Dan, ai USR-ului, sunt mai preocupați de natură, de aceste planuri de urbanism și mai puțin de sănătate - sunt mai tineri, nu au probleme de tratament, ar fi o posibilă explicație pentru acțiunile PMB.

„Așa este! Din păcate pentru noi, avem suficiente probleme de sănătate. Să nu uite domnul Nicușor Dan - și nu doresc nimănui acest lucru - că ștacheta a coborât privind vârsta îmbolnăvirii cu cancer în România. Avem persoane de 18-20 de ani cu diferite forme de cancer, din păcate, care nu au șanse de supraviețuire pentru că nu au unde să se investigheze, nu au centre în care să intre pe ușă cu suspiciune și să iasă pe altă ușă cu tratamentul în brațe și să meargă la medicul din teritoriu.

Acest institut al cancerului din București reprezintă un centru foarte important în Strategia Națională de Combatere a Cancerului. Domnul Nicușor Dan chiar nu știe ce face și chiar o să-l acuzăm, deoarece încalcă Articolul 34 din Constituție, printre altele, care spune că avem dreptul la sănătate și dreptul la viață. Domnul Nicușor Dan încalcă multe legi privind sănătatea publică, privind viitorul pacienților cu cancer din România. Încălcând aceste legi de bun simt, domnul Nicușor Dan calcă pe cadavre cu aceste orgolii ale dumnealui“,a conchis Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

