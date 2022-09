Veste proastă pentru pensionari: Guvernul nu mai majorează pensiile sub 3.000 de lei - surse

Guvernul nu ar mai majora pensiile sub 3.000 de lei, conform unor informații pe surse transmise de Antena 3. Nu ar exista un consens în coaliția de guvernare în acest sens. Pachetul social anunțat în principal de PSD se pare că nu va mai cuprinde și această măsură, care oricum fusese anunțată de la 1 septembrie, care, de altfel, a trecut, fără a exista un anunț oficial.

De altfel, acesta era un scandal mocnit în coaliția de guvernare, liberalii plângându-se de ”populismele” lansate de social-democrați în spațiul public. Declarațiile ministrului Marius Budăi nu au fost tocmai apreciate de premierul Nicolae Ciucă. Se pare că ministrul social-democrat a ieșit în spațiul public cu declarații despre majorarea salariului minim la 3.000 de lei, dar și despre majorarea pensiilor, fără a discuta măsurile în prealabil în coaliția de guvernare.

Liberalii, supărați că-i ”lovește” PSD

Liberalii s-ar fi plâns premierului și liderului PNL că strategia de comunicare a PSD lovește tocmai în ei. Primii nemulțumiți ar fi fost Alina Gorghiu, Gigel Știrbu, Raluca Turcan și Dan Vîlceanu.

”În acest moment, cred că sunt suficient de efervescente discuţiile pe acest subiect. Revin la ceea ce am afirmat anterior. E o distanţă foarte mare de la vorbe la fapte. Cum, de altfel, este distanţă foarte mare de la ceea ce înseamnă a impune sau a comunica, precum este cea de la a face ce trebuie, a fi responsabil şi un populism care nu are ce să caute astăzi în comunicarea cu cetăţenii ţării” spunea Nicolae Ciucă, deși anterior părea că și el susține varianta neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei: ”Vom merge cu această propunere de neimpozitare a pensiilor sub 3000 de lei în coaliție” declara el în 2 august.

Adrian Câciu spunea că urmează să aibă loc discuția despre majorarea pensiilor, prin neimpozitare

În urmă cu o săptămână, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, spunea că această analiză este finalizată şi va fi discutată de coaliţie la un moment oportun.

”Analiza nu a fost numai pentru pragul de neimpozitare, ci pentru tot ceea ce înseamnă posibilitatea supraimpozitării a pensiilor aşa-zis speciale. Analiza este finalizată. Când coaliţia va considera că este oportun să discutăm- şi probabil că în curând, pentru că vine şi jalonul din PNRR, vom avea această discuţie”, a afirmat Adrian Câciu, întrebat dacă e finalizată această analiză cu privire la neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei și supraimpozitarea pensiilor speciale.

4,3 milioane de pensionari au pensii sub 3.000 de lei. În acest moment, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, deci vizați de măsura neimpozitării ar fi fost cei care primesc pensii între 2.000 și 3.000 de lei.

O altă propunere recentă a ministrului Muncii, Marius Budăi, ce urmează să ajungă pe masa coaliției de guvernare, este majorarea de la 1 ianuarie 2023 a pensiei minime de la 1.000 la 1.100 de lei şi a valorii punctului de pensie de la 1.586 de lei, cât este în prezent, la 1.745 de lei.

