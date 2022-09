PSD vrea salariu minim de 3.000 de lei. ”E complet rupt de realitate”. Revolta lui Bogdan Chirieac

Bogdan Chirieac a criticat, într-o intervenţie la Realitatea TV, intenţia Guvernului de a creşte salariul minim pe economie la 3000 de lei. Acesta spune că, practic, bugetul pentru aşa ceva nu există. "Nu ştiu cum face domnul Budăi, omeneşte vă spun că nu ştiu. Ţara este topită, topită. Nu ne încântă! Toată Europa este într-o criză economică profundă. Plus multe alte crize care s-au suprapus. În mod evident nu sunt bani la buget. E nevoie de 8 miliarde de euro ca să se facă compensarea la energie. Cu 6 miliarde pe an dobânda la creditele noastre. De ce vorbeşti? De ce promiţi oamenilor dacă n-ai făcut întâi aceste calcule? Au majorat taxele şi impozitele la 1 august pentru a anunţa după o săptămână că vor să majoreze unele salarii la stat, care oricum sunt cu 40% mai mari decât la privat, cu 50%. Lucru care e complet rupt de realitate. Pe ce te bazezi? Fabrica de textile, de exemplu, dă faliment şi-n loc să ai nişte oameni care plătesc taxe şi impozite, o să ai 200 de şomeri în plus", a spus Chirieac.

Reamintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei având în vedere numărul mare al românilor din sistemul privat care au aceste venituri, potrivit Agerpres. Săptămâna trecută, ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, declarase și el că salariul minim trebuie crescut la 3.000 de lei.

Ciolacu a explicat că va merge cu această propunere, dar şi cu cea de majorare a pensiilor cu 10% în şedinţa coaliţiei de guvernare „Important este că ambele partide au decis că trebuie să venim cu venituri suplimentare atât la pensionari şi, sper eu, să avem discuţii cu mediul de afaceri şi să mărim salariul minim pe economie la 3.000 lei. Este normal şi acest lucru. O treime dintre românii angajaţi în zona privată se încadrează la salariul minim. Vorbim de peste 1,5 milioane de români. Necesitatea măririi salariului minim este evidentă. Mergem cu aceste propuneri în coaliţie şi acolo vedem. Sunt anumite propuneri şi le vom discuta în coaliţie astfel încât toţi românii să depăşească această criză cât mai uşor”, a declarat, la Buzău, Marcel Ciolacu. Preşedintele PSD a subliniat că, prin majorarea salariului minim pe economie şi a pensiilor, va creşte puterea de cumpărare a românilor şi astfel va putea fi compensată inflaţia.

Marius Budăi a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă există certitudinea că săptămâna viitoare va fi prezentat noul pachet social. „Certitudinea este că noi suntem pe final cu acest pachet. Chiar astăzi de dimineaţă am avut şi voi avea în continuare ultimele discuţii cu domnul ministru al Finanţelor, după care vom discuta cu liderii partidului să prezentăm ceea ce noi am terminat practic aseară de lucrat. Suntem pe construcţia finală. Vom anunţa în termenul cel scurt ceea ce se întâmplă”, a afirmat Budăi, care a precizat că nu va exista numai un pachet social, ci va fi unul socio-economic.

El a explicat că în acest pachet socio-economic atenţia a fost îndreptată către preţurile din energie. „În acest pachet avem măsuri sociale şi economice. În primul şi în primul rând grija noastră a fost îndreptată către preţurile din energie, astfel încât populaţia pentru iarna 2022, iarna 2023 să nu mai aibă preţuri modificate. Deci vorbesc de populaţie, de consumatorii casnici. Specialiştii noştri au lucrat pe o astfel de schemă, au prezentat o parte în coaliţie, vom avea discuţiile finale. Asta a fost o grijă, să ne asigurăm că traversăm cu bine această iarnă”, a mai transmis ministrul Muncii.

