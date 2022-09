Guvernul majorează cu 50% premiile acordate sportivilor; recompense şi pentru antrenori

'Guvernul a aprobat HG pentru modificare a normelor financiare privind activitatea sportivă. Astfel, sportivii români vor beneficia de majorarea cu 50% a premiilor. Este vorba de sportivi, dar şi de colectivele tehnice ale acestora. Este o formă de recunoaştere şi apreciere a performanţelor deosebite. Am văzut cu toţii în această vară, şi probabil că această serie de succese continuă, dată fiind determinarea şi forma foarte bună a sportivilor români', a spus Dan Cărbunaru, la finalul şedinţei de Guvern.

Reprezentantul Guvernului a detaliat şi premiile pe care le pot primi antrenorii sportivilor:

* pentru disciplinele sportive individuale, antrenorul sau antrenorul naţional care a pregătit un singur sportiv, premiat sau recompensat, poate primi un premiu sau recompensă al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului;

* antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi/recompensaţi poate primi un premiu sau recompensă, al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiţi;

* pentru disciplinele sportive individuale olimpice sau cele individuale neolimpice, din cadrul sporturilor olimpice unde pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori şi competiţia se desfăşoară la mai multe probe, premierea/recompensarea se face astfel: antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/recompensă compus din valoarea cea mai mare a unui premiu cumulată cu valoarea fiecăruia din celelalte premii obţinute de sportivii pregătiţi. Şi antrenorii secunzi vor putea primi un premiu/recompensă de până la 75% din valoarea premiului obţinut de antrenorul principal.

'Este o preocupare de a avea grijă nu numai de sportivii care strălucesc pe arenele internaţionale, dar şi pentru antrenori şi colectivele tehnice care stau în spatele lor', a adăugat Cărbunaru.

Modificare OUG 27. Virgil Popescu a spus ce se întâmplă cu plafoanele de consum pentru populație

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a susținut în această seară o conferință de presă împreună cu Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, și Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului României.

Într-o conferință de presă de joi seara, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit cu detalii privitoare la modificarea ordonenței de urgență 27:

„În această seară am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei.

