Modificare OUG 27. Virgil Popescu a spus ce se întâmplă cu plafoanele de consum pentru populație

Într-o conferință de presă de joi seara, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit cu detalii privitoare la modificarea ordonenței de urgență 27:

„În această seară am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei.

Ce se întâmplă la gazele naturale

„La gaze naturale, 31 de bani rămâne acelaşi preţ pentru populaţie pentru kilowatt-ul de gaz natural consumat, ceea ce poate nu a fost până acum exemplificat, nu a fost spus. În iarna trecută populaţia avea un plafon, dacă vă aduceţi aminte de consum, în iarna aceasta nu mai există acest plafon de consum, n-am văzut până acum. Poate că nici noi nu am exemplificat.

Deci nu vorbim de plafon de consum pentru gaze, deci nu vorbim de o problemă în faptul că nu ne încadrăm într-un anumit plafon de consum. De altfel, la gaze naturale, pentru populaţie preţul este reglementat, producătorii au obligaţia să vândă gazul natural furnizorilor de clienţi casnici cu 150 de lei pe megawatt şi, de asemenea, este plafonat şi este reglementat şi pentru producţia de energie termică la acelaşi preţ pentru CET-uri. Pentru consumul non-casnic, vorbim de acelaşi preţ de 37 de bani pe kilowatt, pentru cei care.... sunt aceleaşi condiţii ca în ordonanţa 27, consumă până în 50.000 de megawaţi anual. Se introduce în plus o modalitate de a încuraja furnizorii să îşi caute energie mai ieftină şi să nu aştepte ca statul să deconteze indiferent ce sumă.

Practic, uitându-ne împreună cu OPCOM şi cu ANRE, cu Ministerul de Finanţe, absolut toţi din piaţă, şi să vedem exact preţurile medii ale tranzacţiilor, s-a stabilit un plafon maxim de decontare de către bugetul de stat al megawatt-ului de energie electrică la 1.300 de lei. Practic, tot ce este peste 1.300 de lei dacă furnizorul nu este suficient de competitiv să-şi caute energie şi crede că i se poate deconta absolut orice cantitate, nu va mai beneficia de de bani de la bugetul de stat. De asemenea, se descurajează tranzacţiile succesive.

Uitându-ne în piaţă, şi am mai spus acest lucru, faimoasa trecere a energiei electrice de la un furnizor la altul, de la un trader la altul şi ajunge la furnizor pentru a creşte preţul artificial, preţul energiei electrice sau al gazului natural va fi de data aceasta foarte dur sancţionată, pentru că nu este normal să avem acest tip de comportament în piaţă şi practic va fi sancţionată cu 5% din cifra de afaceri, amendă pe care ANRE acum o are la dispoziţie pentru a putea să o aplice“, a mai spus, în conferința de presă, ministrul Virgil Popescu, potrivit Rador.

