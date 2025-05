”În niciun caz, Sorin Grindeanu nu mai rămâne la Ministerul Transporturilor, asta vă asigur”

Nicuşor Dan, împreună cu partidele „pro-europene”, lucrează la formarea unei noi majorităţi parlamentare şi la desemnarea premierului care să conducă România într-o etapă tensionată din punct de vedere economic, social și politic. Noua coaliție pare să se contureze în jurul PSD, partid care a câștigat alegerile parlamentare de acum șase luni și deține, în continuare, cel mai numeros grup din Parlament.

În ciuda speculațiilor privind o revenire clară și imediată a PSD la guvernare, Sorin Grindeanu a transmis la România TV că partidul nu a luat încă o decizie. Președintele interimar al social-democraților a subliniat că, înainte de orice angajament politic, așteaptă propuneri concrete — idei economice, structura guvernului, nume pentru portofolii. Ulterior, decizia va fi luată printr-un vot intern, în care vor fi consultați inclusiv liderii locali ai partidului. Grindeanu pare să-și asume pe deplin rolul de lider PSD, anunțând că nu va mai ocupa portofoliul de la Transporturi, pentru a se concentra „cu rigurozitate” pe mandatul său politic.

"Vreau să consultăm și activul de bază. Mă refer și la primari, consilieri județeni, președinți de organizații"

"Nu am discutat dacă intrăm sau nu la guvernare. Nu s-a discutat în această formă. Nu s-au abordat lucrurile așa. Noi am explicat situația din PSD și cum vom lua deciziile în perioada următoare. Pare că ceilalți colegi de coaliție au înțeles. Abia după ce ajungem la un numitor comun putem discuta și chestiuni politice. Ce este clar, și asta e poziția noastră, e că am avut alegeri parlamentare acum jumătate de an, iar PSD le-a câștigat. Suntem principalul grup din Parlament. Ne înțelegem rolul și înțeleg și rolul noului președinte, cel de mediator, care va încerca să găsească o formulă care să ducă la majoritate parlamentară. PSD e cel mai mare partid din Parlament și nu o să fugim de responsabilități.

Aștept propunerile din partea Administrației Prezidențiale, după ce va trece această perioadă de consultări. După aceea vom decide în interiorul partidului pe ce cale o luăm. Vreau să facem o consultare mai largă, nu doar cu cei de la conducere. Vreau să consultăm și activul de bază. Mă refer și la primari, consilieri județeni, președinți de organizații, și să facem un vot în cunoștință de cauză. (...) Noi nu am discutat despre persoane, despre premieri. Deloc. Nu în forma aceasta s-a dus dialogul astăzi. S-a dus pe principii. Undeva la 90% din timp s-a discutat despre chestiuni economice și propuneri, urmând ca zilele următoare să ne vedem și pe partea cealaltă, cea politică, cu nume pentru funcții și ministere. În niciun caz Sorin Grindeanu nu mai rămâne la Ministerul Transporturilor, asta vă asigur. Nu cred că în perioada următoare mandatul pe care l-am primit de la colegii mei, mă refer la cei din Partidul Social Democrat, pot să-l îndeplinesc cu rigurozitate, să-l duc bine la capăt, fiind și în postul de ministru. Momentan ne aflăm în discuții cât se poate de aplicate", a explicat Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Explicație pentru ieșirea din scenă a lui Călin Georgescu. Scenariul lansat de Victor Ponta: Momentul în care a pierdut

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News