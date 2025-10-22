Grindeanu: Cu cine are PSD șanse să câștige alegerile de la Primăria București 2025?

„Da, am hotărât ca alegerile să fie 7 decembrie. Noi am fi considerat că data de 30 noiembrie ar fi fost mai bună, ca să fim mai aproape, însă ceilalți au dorit 7 decembrie. În regulă, suntem de acord cu data de 7 decembrie.

Vom face consultarea, în primul rând, în organizația București, pentru că este organizația care trebuie să dea candidatul. Avem doritori, așa cum bine știți. Vom face și măsurători, pentru că nu este întotdeauna suficient să-ți dorești; mai trebuie și să poți. Și avem oameni care, cu adevărat, pot - fie că vorbim de deputați, eurodeputați sau primari de sector.

Da, avem șanse reale de a câștiga alegerile la Primăria Generală. Cu cine? Vom hotărî în zilele viitoare, în urma tuturor acestor analize. Daniel Băluță este printre favoriți. Gabriela Firea, dacă își mai dorește să fie, este și ea în discuție. Avem și alte nume, precum Robert Negoiță sau Rareș Hopincă. Sunt oameni care demonstrează, prin ceea ce fac în fiecare zi, că pot să conducă Municipiul București”, a zis Sorin Grindeanu.

Cine are cele mai mari șanse la Primăria București?

„Chiar dacă sunt doar interimar, tot sunt președinte PSD. Și nu poate fi cineva mai egal decât altcineva în fața mea. Am spus criteriile după care vom decide și mă voi ține - și ne vom ține - de aceste criterii”, a mai zis liderul PSD.