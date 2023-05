Actorul Grig Chiroiu, „Pupăză” din Trăsniți în NATO, e noul președinte. Există și o sosie / video

Acum, Grig Chiroiu joacă în „Secretele Președintelui”, serial ce se difuzează sâmbăta și duminica de la 19.30, la Prima TV, și în care are dublu rol: Președintele și sosia președintelui. Tot el este și producătorul îndrăgitului serial de comedie.

„Săptămâna viitoare vom continua filmările la noua noastră locație. Am găsit la Buftea un om extraordinar care ne-a pus la dispoziție o locație pe care noi am băgat-o în poveste ca și cum ar fi o unitate de elită, o unitate de maximă siguranță pentru președinte. În acest sezon ne-am mutat acolo. O să vedeți în fiecare sâmbătă și duminică”, a precizat actorul Grig Chiroiu.

„Este un produs original, 100% românesc. Așa am plecat de acum 20 de ani. Președintele Pupăză din serial, adică eu, are o sosie. Că mai nou se poartă, toți au sosii. Dar nu ne permitem să o plătim, așa că o joc tot eu pe sosia președintelui. Ca asemănări avem spiritul acesta de a face lucrurile și de a le duce mai departe până la bun sfârșit, ceea ce ne caracterizează pe noi - seriozitatea și longevitatea, zic eu”, a adăugat actorul Grig Chiroiu.

20 de ani de producție

„Sunt Trăsniții în NATO, Trăsniții din NATO, Trăsniții, iar în cele din urmă Secretele Președintelui. Practic este o continuare doar că s-a schimbat titlul. Am avut bucuria și plăcerea ca pe data de 7 septembrie 2015 să devenim cel mai longeviv serial de comedie din lume. Deci, în fiecare an noi ne batem propriul record. Anul acesta împlinim 20 de ani de serial și 2.000 de episoade”, a declarat actorul Grig Chiroiu.

„De-a lungul timpului, în 20 de ani, am avut practic episoade și la propriu, și la figurat, în care actrițele au rămas însărcinate. Noi ne-am adaptat cumva povestea după starea momentului. Chiar îmi aduc aminte de curând, Aniela, care era mâna dreapta a președintelui, a rămas însărcinată, bineînțeles, am adăugat în poveste că a rămas însărcinată, am filmat cu ea, după care, în sezonul următor am dus povestea mai departe cu ea însărcinată. Ea între timp a născut o fetiță deosebită, să le trăiască. Noi ca să ne continuăm povestea, ca să nu fim nevoiți să afișăm copilul, cu toate că a venit la un moment dat cu fetița, puneam burtieră ca să păstrăm continuitatea”, a mai spus actorul Grig Chiroiu în cadrul emisiunii „Întâlnire cu Arta”.

