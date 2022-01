Gigi Becali, despre bogații lumii. Cine e, de fapt, cel mai bogat om al planetei: Unde este acum? Îți spun eu, unde sunt plânsul și scrâșnirea dinților

Gigi Becali spune că americanul John D. Rockefeller, despre care se spune că a fost unul dintre cei mai mari antreprenori din industria petrolului, cel care a pus bazele companiei petroliere Standard Oil Company și care a devenit primul mare trust de afaceri din SUA, este cel mai bogat om din lume.

"Cel mai bogat om e ăsta, Rockefeller. El a avut cinci băieți, i-a trimis în tot Occidentul, unul în Germania, Spania, în Franța, în Italia, în America, ca să conducă lumea. De ce i-a trimis în fiecare capitală a lumii? De atunci. Dacă de-atunci… mii de mii de miliarde. A trăit 103 ani. Nu mai trăiește acum, a murit.

Avea avion și apărea la spital, 20-30 de doctori îi făceau operație, îi băgau o inimă, mai luau un ficat, mai băgau un ficat: șapte inimi, șapte ficați. A trăit 103 ani. Ce-a făcut? Unde este acum? Îți spun eu unde este: unde sunt plânsul și scrâșnirea dinților, că doar n-o fi cu Lazăr. E cu Lazăr sau cu bogatul nemilostiv? Ai vrut să comanzi lumea! Păi, tu vrei să comanzi lumea? Păi, lasă-te în numele lui Hristos", a declarat Gigi Becali pentru România TV.

"În România sunt oameni bogați, dar e mizilic pe lângă Bill Gates"

Latifundiarul român a fost întrebat dacă există oameni bogați în România și dacă aceste persoane sunt cele care conduc România și a răspuns că toți bogații României nu au averea lui Bill Gates pe care îl învinuiește că ar fi avid după bani.

"În România sunt oameni bogați, dar e mizilic pe lângă... de exemplu, am înțeles că toți bogații României au cam 30 de miliarde. Păi dacă toți bogații României au de 5 ori mai puțin decât unul al Americii, care ăla nu e foarte bogat? Bill Gates, că ăla are 150 miliarde și el are de 6 ori, noi toți nici nu avem cât el. Sutele de oameni, toată România asta, îți dai seama?

Atunci ești cel mai bogat când nu mai ai nevoie. Nu mai vreau! Nu înseamnă că sunt cel mai bogat? Ăla, Bill Gates mai vrea, văd. Face vaccin, face tot felul de șmecherii, el nu e cel mai bogat, el ar mai vrea și nu-i cel mai bogat", a menționat Becali.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News