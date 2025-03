Gigi Becali renunță la candidatură după eliminarea lui Călin Georgescu: "Nu mă mai interesează"

Gigi Becali a făcut o dezvăluire surprinzătoare, schimbându-și planurile cu privire la candidatura pentru Palatul Cotroceni. După ce Biroul Electoral Central a respins dosarul lui Călin Georgescu, patronul FCSB a anunțat că nu va mai intra în cursa prezidențială, contrar intenției anterioare de a candida.

Deși anterior a spus în repetate rânduri că va dori să devină președintele României, Becali nu a luat niciodată o decizie finală. În plus, declara recent că, dacă George Simion nu va opta pentru a candida, el va lua această decizie ca independent, cu scopul de a împiedica ascensiunea lui Călin Georgescu, care părea o surpriză pentru prima rundă.

Becali a subliniat că motivul pentru care ar fi dorit să se înscrie în cursă era doar pentru a împiedica avansul lui Georgescu în competiție. Odată ce BEC a respins candidatura acestuia, interesul lui Becali pentru alegeri a dispărut complet. De asemenea, latifundiarul a menționat că nu are alte ambiții politice.

"Păi, sunt lupi în piei de oaie sau proroci mincinoși"

"Dacă au făcut 1.300 de contestații, numai de aici poți să-ți dai seama. S-au arătat toate la televizor, le-a văzut toată lumea. Nu mă mai interesează să candidez eu. Mă interesa doar dacă ar fi candidat el", a declarat Becali pentru ProSport.

Gigi Becali a explicat că intențiile sale de a candida aveau legătură cu ceea ce considera a fi o amenințare din partea lui Călin Georgescu, având o părere profund negativă despre acesta.

"Dacă vă spun, o să râdeți. Știți de ce? Eu așa mi-am dat seama. Am avut până acum președinți eretici, atei, necredincioși, este problema lor, că nu toată lumea este sfântă în lumea asta. Numai că omul acesta are ceva ce nimeni nu a avut până acum. Are un demon, l-am simțit pe demonul ăsta din toate aparițiile lui pe rețelele sociale. Mi-am dat seama că are o lucrare demonică, pentru că nimeni nu a spus până acum, așa cum au fost ei atei, că Biblia este mincinoasă. Numai Schwab a spus că trebuie să schimbăm Biblia cu Inteligența Artificială. El cam pe zona asta merge. Dracilor nu le convine cuvântul Lui Dumnezeu, care este Adevăru prezent în Biblie, în Cartea Sfântă. Atunci, ei vor să o rescrie cum le convine lor. El contestă Geneza, Facerea, nici măcar musulmanii nu au contestat până acum!", a menționat Becali.

"Păi, sunt lupi în piei de oaie sau proroci mincinoși. Dacă el ar veni și ar spune că are demoni, l-am mai vota? Nu, el spune că este cu Dumnezeu. Datorită practicilor lui, pe care le-a avut până acum, respectiv new age, yoga, MISA, a dobândit niște duhuri care îl comandă. El nu își dă seama. După care aceste duhuri, ca să le menții, trebuie să faci niște magii, lucrări, vrăji. Pentru că puterea aia de acolo o ai. Dacă și pe mine m-a păcălit! Am văzut ce vorbește, cum vorbește. Am văzut că habar nu are despre credință. Nu face diferența între demon și Dumnezeu. (...) Eu nu am treabă cu legionarii, ci cu Georgescu. Nu mă interesează de mercenari, nu mi-am pus în cap să mă cert cu mercenarii. Eu am o singură problemă, adică să nu vină Georgescu președinte în țara mea", a completat acesta.

Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu duminică seara cu 10 voturi pentru și patru împotrivă. Se pare că respingerea a avut legătură atât cu probleme de formă, cât și cu fondul, fiind menționată în mod special discrepanța din declarația de avere depusă de Georgescu față de cea din noiembrie 2024. Totuși, Georgescu nu este complet exclus din competiție, având posibilitatea de a contesta decizia BEC la Curtea Constituțională și de a redepune dosarul până pe 15 martie.

În ședința de duminică, Biroul Electoral Central a validat candidatura lui Nicușor Dan și a respins pe cele ale lui Călin Georgescu, Ion Popa și Maria Marcu, toți independenți, potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali face acuzații grave despre Georgescu: Are o lucrare demonică. De aici a dobândit-o!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News