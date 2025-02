Gigi Becali face acuzații grave despre Georgescu: Are o lucrare demonică. De aici a dobândit-o!

Gigi Becali a făcut mai multe declarații, într-o intervenție telefonică, în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, cum și-a dat seama ”ce duhuri îl comandă” pe Călin Georgescu.

Cum și-a dat seama Becali despre ”lucrarea demonică” a lui Georgescu

”Dacă vă spun, o să râdeți. Știți de ce? Eu așa mi-am dat seama. Am avut până acum președinți eretici, atei, necredincioși, este problema lor, că nu toată lumea este sfântă în lumea asta. Numai că omul acesta are ceva ce nimeni nu a avut până acum. Are un demon, l-am simțit pe demonul ăsta din toate aparițiile lui pe rețelele sociale. Mi-am dat seama că are o lucrare demonică, pentru că nimeni nu a spus până acum, așa cum au fost ei atei, că Biblia este mincinoasă. Numai Schwab a spus că trebuie să schimbăm Biblia cu Inteligența Artificială. El cam pe zona asta merge. Dracilor nu le convine cuvântul Lui Dumnezeu, care este Adevăru prezent în Biblie, în Cartea Sfântă. Atunci, ei vor să o rescrie cum le convine lor. El contestă Geneza, Facerea, nici măcar musulmanii nu au contestat până acum!”, a menționat Becali.

Practicile demonice la care face referire Becali

”Păi, sunt lupi în piei de oaie sau proroci mincinoși. Dacă el ar veni și ar spune că are demoni, l-am mai vota? Nu, el spune că este cu Dumnezeu. Datorită practicilor lui, pe care le-a avut până acum, respectiv new age, yoga, MISA, a dobândit niște duhuri care îl comandă. El nu își dă seama. După care aceste duhuri, ca să le menții, trebuie să faci niște magii, lucrări, vrăji. Pentru că puterea aia de acolo o ai. Dacă și pe mine m-a păcălit! Am văzut ce vorbește, cum vorbește. Am văzut că habar nu are despre credință. Nu face diferența între demon și Dumnezeu. Este în totală eroare și se folosește de Biserică. Aveam informații că sunt câteva dosare la care se lucrează și că sunt foarte grave (...) De asemenea, am auzit că vor apărea săptămâna viitoare mai multe probe de colaborare a lui Georgescu cu MISA și cu Gregorian Bivolaru. Asta au spus la un post TV”, a spus Becali.

”Eu nu am treabă cu legionarii, ci cu Georgescu. Nu mă interesează de mercenari, nu mi-am pus în cap să mă cert cu mercenarii. Eu am o singură problemă, adică să nu vină Georgescu președinte în țara mea (...) Astăzi, a aruncat cineva cu o piatră în geam la palat, că aș fi trădător. Dar nu îmi e teamă! Dacă îmi era teamă… m-ați văzut pe mine cu bodyguarzi? Conduc mașina singur, ies singur din mașină. Eu îmi pun baza în Dumnezeu. De mine le este cam jenă. Nu le convine ce spun de Georgescu, dar, totuși, din dragoste pentru mine, parcă m-ar lăsa în pace (...) Sunt niște legi nescrise ale bunului simț pe lumea asta. Eu am venit de puțin timp în acest partid. E casa lui, nu pot să vin eu așa. Eu sunt Becali și îmi spun opinia, nu pot să-l trag la răspundere pe Simion”, a mai spus Gigi Becali.

