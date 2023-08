"E greu pentru mine, după 30 de ani de prietenie, să primesc aşa o veste, mai ales că astăzi trebuia să ne vedem la ora 12:00. A fost un om special, în pofida faptului că mulţi au încercat să umbrească tot ce înseamnă calitatea dânsului din punct de vedere profesional şi mai ales moral.

Am promis acum şase ani că nu voi vorbi despre ce s-a întâmplat cu CNSAS-ul, dar astăzi am să o spun. Noi am avut secretar general la CIADO pe Florian Chiriţescu, membru CNSAS. Ni s-a spus foarte clar că trebuia să dispară academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici din viaţa publică şi politică mai ales, pentru că reuşise să coaguleze tot ce însemna facţiunile de dreapta, şi asta a deranjat pe foarte mulţi. Ăsta a fost motivul pentru care Florian, care era membru CNSAS, spunea "credeţi că dacă eu, ca membru CNSAS, ştiam că este turnător adevărat, aş mai fi fost alături de dânsul în tot ceea ce înseamnă CIADO România?". A fost o mare replică, şi Dumnezeu să îl ierte, pentru că între timp şi el a murit.

În ceea ce îl priveşte pe dl academician Constantin Bălăceanu Stolnici, a fost cel mai mare contributor în ceea ce priveşte activitatea antidrog din România. De 18 ani, a fost atât de implicat şi atât de doritor să nu vadă lucrurile astea. A reuşit multe şi cu siguranţă ar fi reuşit şi mai multe, şi ca preşedinte de onoare al Federaţiei Neguvernamentale Antidrog. Ne-am obişnuit, de 20 de ani, să primim tot felul de lovituri. Dar dânsul a fost cel care ne-a întărit pe toţi", a declarat Gigel Lazăr pentru DC NEWS.

"Trăiesc pentru că a fost dânsul"

"În ceea ce mă priveşte, trăiesc pentru că a fost dânsul. Pentru că a fost cel care s-a ocupat să fiu operat pe cord deschis, a fost cel care s-a îngrijit de mine parcă aş fi fost propriul lui copil. Pentru asta, îi mulţumesc şi Dumnezeu să îl ierte, să îi fie ţărâna uşoară", a mai spus Gigel Lazăr, în lacrimi.

Academicianul Constantin Bălăceanu - Stolnici a murit la vârsta de 100 de ani.

