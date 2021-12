Gheorghe Visu, despre cel mai mare REGRET al său: Sunt destul de multe și nu uit. Nu mai țin minte de ce m-am apucat de meseria asta

Gheorghe Visu este unul dintre cei mai iubiți actori din România, o țară întreagă l-a îndrăgit pentru rolul său din "State de România" și "Inimă de țigan" și milioane de români au stat cu sufletul la gură timp de patru ani, episod după episod, pentru a urmări eventurile lui și ale soției sale, Flăcărica, rol interpretat de Carmen Tănase.

Acum Gheorghe Visu a devenit extrem de discret, și-a ținut soția și fiica departe de ochii curioșilor și mai apare rar în lumina reflectoarelor.

Într-un interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, actorul Gheorghe Visu a făcut dezvăluiri despre rolul său, la mai bine de 11 ani de la debutul serialului, dar și despre tinerețe și copilărie.

"Perioada cu State de România a fost cea mai frumoasă din viața mea ca actor. Eu acolo m-am jucat pe mine, eu ce făceam acolo, făceam acasă demult", a spus Gheorghe Visu.

Cel mai mare regret al actorului Gheorghe Visu

Întrebat cum l-a schimbat rolul lui State Potcovaru, actorul a spus că: "În afară de partea materială, e foarte plăcut să vezi că îți dă cineva bună ziua în supermarket. Am căpătat un anumit tip de încredere în mine, în felul meu de a face comedie.

Am regretele mele profesionale, sunt destul de multe și nu uit. Îmi pare rău, eu eram destul de plin de sine, și regret că atunci când aveam 30 de ani nu eram mai maleabil. Dacă aș putea schimba ceva, aș termina măcar Liceul de Muzică.

Nu-mi place să vorbesc despre mine, despre ce simt eu. Îmi place să trăiesc alte povești și cred că de asta am făcut meseria asta de actor. Nu mai țin minte de ce m-am apucat de meseria asta până la urmă", a dezvăluit Gheorghe Visu.

Gheorghe Visu a împlinit anul acesta 70 de ani, se află într-o formă fizică bună și continuă să apară în piese de teatru și filme.

Printre cele mai noi proiecte ale sale sunt: spectacolul "Maria de Buenos Aires", de la Teatrelli, în regia lui Răzvan Mazilu, a cărui premieră a avut loc în februarie 2021 și filmul ”Dear Dad” (2021), în regia lui Ioachim Ciobanu.

În urmă cu doi ani, atunci când a anunțat că se retrage din activitate ca să poată petrece mai mult timp cu nepotul său, Gheorghe Visu a dezvăluit că suferă de o afecțiune pulmonară cauzată de fumat.

"Sunt bine. Nu sunt sănătos, dar nici nu am o boală gravă care să mă termine. Pot să mai stau cu problemele astea 20 de ani. Apropo de zvonul asta, am primit un telefon de la o colegă care mă întreba dacă am ciroză. E o prostie. Am o boală de fumător, dar nu cancer. E o afecțiune respiratorie pe care am stopat-o. De aia m-am lăsat de fumat și, sincer, îmi pare rău. Fumatul e o atitudine, nu un viciu.

Eu m-am lăsat fără să ezit că așa a trebuit. Să fumezi nu înseamnă doar să bagi în ține gudron și nicotină... Ai nevoie de fumat când faci o pauză la repetiții, când nu-ți iese ceva. Parcă îți limpezești gândurile și o iei de la capăt. La filmări la Buftea, de exemplu, totul mergea la foc automat, repede, repede, repede și chiar era binevenită o țigară”, a declarat Gheorghe Visu în urmă cu ceva timp, pentru wowbiz.ro